ميزة في "آيفون" لفتح الأبواب وسداد الفواتير

تعكف شركة أبل حاليا على تحديث شريحة موجودة على الغطاء الخلفي لهواتف آيفون الحديثة، ستمكن المستخدمين من فتح أبواب منازلهم وسياراتهم وتسديد الفواتير.

ويطلق على هذه الخاصية اسم "اتصال المدى القريب"، وتوفرها شريحة إلكترونية تقوم بالاتصال لاسلكيا مع جهاز إلكتروني آخر في دائرة نصف قطرها نحو أربعة سنتيمترات، بحسب "سكاي نيوز".

وتمكن هذه الخاصية أي جهازين من إرسال واستقبال الملفات دون الحاجة إلى إنترنت، وتستخدم ميزات هذه الشريحة غالبا في عمليات الشراء عبرApple Pay، لكن بإمكان موظفي "أبل" استخدام الميزات الجديدة للشريحة من خلال الوصول إلى مكاتبهم في المقر الرئيس للشركة.

وتعمل "أبل" مع شركة HID Global، الشركة التي تصنع أنظمة "أبل" الأمنية، لتمكين هواتف الموظفين الذكية من الوصول إلى المباني والمكاتب منذ عام 2014، تمهيدا لتوفيرها للمستخدمين العاديين.

ويمكن استخدام ميزات الشريحة التي تطورها "أبل" حاليا لدفع ثمن أجرة التاكسي في أماكن مثل اليابان وأجزاء من الصين ولندن وعدد من مدن الولايات المتحدة.

وتشير المعلومات إلى إن شركة أبل ستعلن ميزات الشريحة الجديدة خلال مؤتمرها القادم الذي سيبدأ في 4 يونيو.

