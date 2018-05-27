السياحة الفضائية خلال أشهر .. التدريب انطلق

أعلن ريتشارد برانسون، رجل الأعمال البريطاني الشهير، أنه يخضع حاليا لسلسلة تدريبات مكثفة تمهيدا للمشاركة في أولى الرحلات السياحية إلى الفضاء.

وقال برانسون (67 عاما) وفق ما نقلت "سكاي نيوز"، إن المسافة التي تفصل العالم عن الرحلات السياحية الفضائية أصبحت شهورا لا سنوات.

وأضاف أنه يخضع لتدريبات تحاكي ظروف انعدام الجاذبية والإقلاع عبر المركبات الفضائية والسفر عبر الغلاف الجوي.

وأشار إلى أنه زاد من جولات تدريبات التنس الأرضي أربعة أضعاف يوميا، حتى يكون جسده ملائما من أجل المهمة الفضائية، مشيرا إلى أنه يأمل أن يكون من بين أول السائحين، الذين يخرجون من الغلاف الجوي للأرض.

وكانت شركة "فيرجن جلاكتك" الفضائية، التي أسسها برانسون، أعلنت في وقت سابق هذا العام اختبار مركبة فضائية تزيد سرعتها على سرعة الصوت وبوسعها استيعاب ستة أشخاص وطيارين.

وفي عام 2016، حصلت "فيرجن جلاكتك" على أول رخصة لتسيير الرحلات الفضائية من قبل إدارة الطيران المدني الأمريكية.

وبدأت الشركة في بيع تذاكر السفر إلى الفضاء بسعر يصل إلى 250 ألف دولار أمريكي للتذكرة الواحدة.

وقد اشترى بالفعل أكثر من 700 عاشق للفضاء مقدما بطاقة لرحلة تأخذه 100 كيلومترا فوق الأرض، في مدة كافية للاستمتاع بحالة انعدام الوزن لدقائق قليلة ومشاهدة الكرة الأرضية من وسط الفضاء المظلم.

