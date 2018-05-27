البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الليبي في السنتين القادمتين

توقع البنك الدولي تعافي الاقتصاد الليبي بنسبة 15% في عام 2018، وأن يصل في معدل المتوسط للنمو إلى 7.6 % في عامي 2019 – 2020.

وتوقع البنك في تقرير صادر عنه نشره على صفحته الرسمية اليوم، أن يرتفع إنتاج ليبيا من النفط بشكل مضطرد ليصل إلى أقصى إمكانياته 1.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2020، وهو الوقت اللازم لإصلاح البنية التحتية لصناعة النفط التي تضررت بشدة.

وبيّن البنك أنه سيكون على ليبيا في العام الجاري إما أن تستنفد من احتياطاتها بالنقد الأجنبي أو ستضطر لتطبيق تعديلات خاصة لابد منها لتفادي نشوب أزمة بالبلاد.

ورجح البنك زيادة في احتياطيات النقد الأجنبي بحلول عام 2020. وستبلغ في المتوسط نحو 72.5 مليار دولار في الفترة ما بين 2018 و2020، أي ما يعادل تكاليف واردات 27.5 شهر.

مما يُذكر أن تقرير ديوان المحاسبة الصادر الأربعاء الماضي قد أكد تحسن إيرادات النفط في عام 2017 بأكثر من 13.7 مليار دولار، مقابل 4.7 مليار دولار في العام 2016.

