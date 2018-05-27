"العدل" تعلن بدء المقابلات الشخصية للمتقدمات على المسابقة الوظيفية النسوية

أعلنت وزارة العدل بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدّمات على المسابقة الوظيفية النسائية على وظائف "باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، ومطورة برامج أول" بالمرتبة الثامنة ابتداء من يوم الاثنين الموافق 13 رمضان 1439هـ حسب المواعيد المدونة لكل متقدمة في بطاقة المقابلة الشخصية.

ودعت الوزارة المتقدمات إلى المسابقة الوظيفية النسائية إلى الدخول على بوابتها الإلكترونية والاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة المقابلة الشخصية التي تتضمن تاريخ ووقت ومقر المقابلة الشخصية.

وكانت وزارة العدل، قد أعلنت عبر موقعها الإلكتروني عن فتح باب التوظيف للمرأة السعودية للمرة الأولى في تاريخها، بعد توجيه من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، لشغل عددٍ من الوظائف النسوية الشاغرة على المرتبة الثامنة، عن طريق المسابقات الوظيفية للحاصلات على درجة الماجستير في التخصصات الشرعية والقانونية والاجتماعية والإدارية.