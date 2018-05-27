البورصة المصرية تخسر 100 مليون جنيه لدى إغلاق التعاملات

سجلت مؤشرات البورصة المصرية أداء متباينا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، قابلها عمليات بيع من قبل المستثمرين الأفراد العرب والمصريين.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09% مسجلا 16648.47، فيما تراجع مؤشر "إيجي اكس ٧٠" بنسبة 0.61% ليصل إلى 853.13 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.07% منهيًا التعاملات عند مستوى 2177.80 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 100 مليون جنيه ليبلغ مستوى 948.4 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت نحو 1.4 مليار جنيه.