"الأنابيب السعودية" توقع مذكرة تفاهم مع مستثمر لإمتلاك 49٪ من رأسمال الشركة

أعلنت الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) عن توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة من المساهمين في الشركة وأحد المستثمرين الاستراتيجيين في تاريخ 12/09/1439هـ الموافق 27/05/2018م، وذلك لغرض البدء في المناقشات لدراسة إمكانية قيام المستثمر الاستراتيجي بالاستحواذ على حصة أقلية استراتيجية في الشركة من خلال صفقة خاصة (الصفقة المقترحة). ومن المتوقع أن يمتلك المستثمر الاستراتيجي، عند استكمال الصفقة المقترحة، ما نسبته بين 45٪ و49٪ من رأس مال الشركة.

وسوف تنتهي مذكرة التفاهم في 31 أغسطس 2018. وقد تم الاتفاق بين الطرفين على فترة حصرية يقوم خلالها المستثمر الاستراتيجي بإجراء الفحص النافي للجهالة.

علماً بأن مذكرة التفاهم هذه لا تخلق أي التزام لتنفيذ أو إكمال الصفقة المقترحة.

وستقوم الشركة بالإعلان عما إذا تم إبرام اتفاقية ملزمة فيما يتعلق بأسهم الشركة أو عن أي تطورات جوهرية متعلقة بالصفقة المقترحة في حينها.