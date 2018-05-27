3.2 مليون دولار أرباح الشركات الصناعية الصينية من يناير حتى أبريل

أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء اليوم الأحد، نمواً ثابتاً في حجم أرباح الشركات الصناعية الصينية الرئيسية، بلغ 15 بالمئة خلال الفترة ما بين يناير وأبريل الماضيين، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم.

وأشارت المصلحة في بيان لها إلى أن النمو المسجل كان أكبر مقارنة بنسبة الزيادة بـ 11.6 بالمئة المسجلة في الربع الأول من العام الجاري 2018.

وقالت المصلحة إن الأرباح الإجمالية للشركات الصناعية الصينية الرئيسية التي يبلغ حجم الإيرادات السنوية لكل منها أكثر من 20 مليون يوان ( نحو 3.2 مليون دولار أمريكي) قد بلغت 2.13 تريليون يوان خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2018.