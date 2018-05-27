تداول: بدء تطبيق الآلية المحدثة لتحديد سعري الافتتاح والإغلاق لسوق الأسهم اليوم

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) أنه سيتم تطبيق آلية المزاد لحساب سعر الإغلاق بدلاً من آلية حساب المتوسط السعري لحجم التداول، إضافةً إلى تطوير آلية المزاد المتبعة حاليا لحساب سعر الافتتاح للسوق الرئيسية ونمو- السوق الموازية اعتباراً من اليوم الأحد.