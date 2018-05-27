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أخبار الشركات- محلية

تداول: بدء تطبيق الآلية المحدثة لتحديد سعري الافتتاح والإغلاق لسوق الأسهم اليوم

الاقتصادية من الرياض

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) أنه سيتم تطبيق آلية المزاد لحساب سعر الإغلاق بدلاً من آلية حساب المتوسط السعري لحجم التداول، إضافةً إلى تطوير آلية المزاد المتبعة حاليا لحساب سعر الافتتاح للسوق الرئيسية ونمو- السوق الموازية اعتباراً من اليوم الأحد.

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