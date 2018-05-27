أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2018م: 1. تاريخ قرار مجلس الإدارة 09 رمضان 1439هـ الموافق 24 مايو 2018م. 2. فترة التوزيع عن النصف الأول من العام 2018م. 3. إجمالي المبلغ الموزع 984.37 مليون ريال. 4. عدد الأسهم المستحقة للأرباح 562,500,000 سهم. 5. حصة السهم من التوزيع (1.75) ريال. 6. نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الإسمية 17.5%. 7. تاريخ الأحقية يوم الإثنين 18 شوال 1439هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق 02 يوليو 2018 م، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. 8. تاريخ التوزيع يوم الإثنين 03 ذو القعدة 1439هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق 16 يوليو 2018م.
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- "ينساب" توزع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من 2018
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