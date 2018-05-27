ولايات فلوريدا وألاباما ومسيسبي الأمريكية تعلن حالة الطوارئ بسبب العاصفة ألبرتو

أعلنت ولايات فلوريدا وألاباما ومسيسبي الأمريكية حالة الطوارئ مع تحرك العاصفة ألبرتو شبه المدارية شمالا صوب ساحل الخليج بالولايات المتحدة مما يهدد بهطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات بحلول يوم الاثنين. وقالت الهيئة القومية للأرصاد الجوية إن من المتوقع ازدياد قوة ألبرتو وأن تثير رياحا تصل سرعتها إلى 40 كيلومترا في الساعة في ساحل الخليج الشمالي لدى اقترابها منه يوم الاثنين . وقال ريك سكوت حاكم ولاية فلوريدا في بيان إن كل مقاطعات الولاية البالغة 67 مقاطعة صدر لها تحذير لمنح الولاية والحكومات المحلية الوقت الكافي والموارد الكافية للاستعداد لمواجهة العاصفة. وأعلن حاكما ألاباما ومسيسبي أيضا حالة الطوارئ وأشارا إلى خطر حدوث فيضانات في المناطق الساحلية والداخلية نتيجة الأمطار الناجمة عن العاصفة. وأصدر كاي إيفي حاكم ألاباما حالة الطوارئ والتي تشمل 40 مقاطعة ابتداء من الساعة السادسة من صباح الأحد. وقال المركز القومي الأمريكي للأعاصير إنه تم مساء السبت تحديد موقع العاصفة على بعد نحو 153 كيلومترا شمالي الطرف الغربي لكوبا وعلى بعد 440 كيلومترا جنوب غربي دراي تورتوجاس التي تبعد نحو 113 كيلومترا غربي كي وست بولاية فلوريدا. وقالت الهيئة القومية للأرصاد الجوية إن ألبرتو تتحرك شمالا بسرعة 20 كيلومترا في الساعة مثيرا رياحا تقترب قوتها من 40 كيلومترا في الساعة . ومن المتوقع أن تكتسب العاصفة قوة تدريجيا لحين وصولها لساحل الخليج مساء الاثنين.