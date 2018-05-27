الصالح: البرازيليون فشلوا

شدد محمد الصالح عضو إدارة نادي القادسية والمشرف على فريق كرة القدم، على أن التوقيع مع المدرب الصربي أليكساندر ستانوجوفيتيش، لقيادة فريقه لموسم واحد، جاء بعد دراسة عدة ملفات لاختيار الأنسب من بينها، وقال، "اختياره تم بعناية كاملة، حيث إن طريقته تناسبنا مقارنة بالمدربين الآخرين، إذ تعتمد على الهجوم عبر أسلوبين مختلفين ما بين 4.4.2، و4.3.3، وبالتالي نتوقع أن يظهر بنوقادس بشكل متميز خلال الموسم الجديد". وعن فرص نجاح طريقة المدرب الصربي مع القادسية، قال "خلال الموسم الماضي اعتمد المدرسة البرازيلية عبر المدرب دوس آنجوس، قبل أن يخلفه التونسي ناصيف البياوي، ومن بعد البرازيلي باولو بوناميجو، الذي عوضه المدرب الوطني بندر باصريح، وبالتالي فإن البرازيليين لم ينجحوا، وأعتقد بأن القادسية مؤهل للعب عبر الطريقة الأوروبية التي تعتمد على الانضباط، كما أن ذات المدرسة برهنت على نجاحها الدوري السعودي للنجوم وعلى سبيل المثال لا للحصر، نجد أن الهلال أحضر البلجيكي جيريتس، واليوناني دونيس، كما نجح الفيصلي تحت قيادة الصربي رازوفيتش، وبالتالي فنحن في حاجة إلى الانضباط والتكتيك".

يشار إلى أن ستانوجوفيتيش، يمتلك سيرة ذاتية جيدة حيث حقق الدوري الصربي مرتين، كأس صربيا مرة واحدة مع نادي باراتيزان، فضلا عن توليه تدريب عديد من الفرق الصينية قبيل أن ينتهي به المطاف مع باوك اليوناني الموسم الماضي، ومن بعد يحط الرحال في القادسية في تجربته الأولى على الصعيد العربي.

وتابع الصالح "إدارة القادسية منحت المدرب الصربي مسؤولية اللاعبين الأجانب إذ سيختار ثلاثة منهم اثنان في خط الوسط أحدهما محور، ومهاجم صريح داخل الصندوق، إضافة إلى الاستفادة من الأسماء المتبقية حاليا"، مكملا "النمسا ستكون الأقرب لاحتضان معسكر الفريق، على أن تنطلق التدريبات في التاسع من شوال المقبل تحت قيادة ستانوجوفيتيش".