بعد «نون» .. بنك الأهلي يقترب من الاتحاد

أكدت المصادر، أن عقد الرعاية الذي أمضته إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن، مع منصة نُون للتسويق الإلكتروني، سيدر سنويا ما يفوق الـ 50 مليون ريال، إلى جانب بعض الامتيازات التي قد تصل إلى قرابة الخمسة ملايين ريال، شريطة التفاعل الجماهيري مع منصة نون كونها تسويقية وليست إعلامية، بينما يعتبر التفاعل الجماهيري بعد ساعات من إعلان الشراكة، مؤشرا إيجابيا لمستقبل الشراكة بين الطرفين، بعد أن قفز حساب منصة نُون للتسويق الإلكتروني، على "تويتر"، لأكثر من 50 ألف متابع.وتؤكد المصادر، أن التعاقد مع منصة نون، سيتبعه عدد من الخطوات الاستثمارية الأخرى، إذ من المنتظر إزاحة الستار عن رعاية ضخمة يتم الترتيب لها مع أحد المصارف السعودية، إذ إن البنك الأهلي التجاري، هو الأقرب للشراكة مع النادي بوضع شعاره على صدر القميص الجديد للعميد في الموسم المقبل.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي الاتحاد، أمس أحد أكبر عقود الرعاية حتى الآن مع منصة نُون للتسويق الإلكتروني، حيث سيعقد المقيرن، والإماراتي محمد العبار، رئيس منصة نُون للتسويق الإلكتروني، مؤتمرا صحافيا في نادي الاتحاد للكشف عن تفاصيل العقد، ومميزاته.

وبعثت إدارة نادي الاتحاد، برسالة إلى الجماهير، مطالبة بأهمية التفاعل مع منصة نون للتسويق الإلكتروني، الشريك الجديد للنادي، لما فيه من مصلحة العميد خلال الفترة المقبلة.

وبحسب المصادر، فإنه ستتوافر امتيازات خاصة من قبل المنصة الإلكترونية، لجماهير نادي الاتحاد، عبارة عن خصومات وجوائز نظير الشراكة بين الطرفين.

من جهة أخرى، اقترب الدولي حسن معاذ لاعب نادي الفيحاء الذي أكمل الموسم الماضي معارا لنادي الشباب، من ارتداء قميص الاتحاد المتوج بكأس الملك كأولى الصفقات المحلية بعد أن وصل الطرفان لاتفاق شبه نهائي في عقد يمتد لموسمين بصفقة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال عن الموسم الواحد.

وتترقب إدارة الاتحاد، وصول المدرب الأرجنتيني رامون دياز، نهاية الأسبوع الحالي، قبل أن تجتمع معه لمناقشة عديد من الملفات التي تخص الترتيب للموسم الجديد ومنها التعاقدات المحلية والأجنبية، إذ ستعرض عليه عددا من الأسماء للمفاضلة فيما بينها.