سعد: «الرديف» سيخفف العبء

أكد سعد العفالق رئيس نادي الفتح، أهمية الملعب الرديف الذي تكفلت الهيئة العامة للرياضة بإنشائه بكامل تجهيزاته، وقال "من الضروري أن يكون لدينا ملعب رديف في ظل الضغط الكبير على الملعب الرئيس بسبب مباريات الفئات السنية، وبعض اللقاءات التي تندرج ضمن دوري الأحساء، ما يؤثر على أرضية الملعب". وأشار إلى أن التأخير في اختيار مدير للاحتراف بعد استقالة خالد السعود، سببه عدم الاستعجال، وقال "لدينا عدد من الأسماء، إلى جانب أننا لم نعلن المشرفين على فرق كرة القدم وقد يتم اختيارهم اليوم أو غدا"، مشيرا إلى أنه ينتظر عودة المدرب التونسي فتحي الجبال، لحسم ملف اللاعبين الأجانب الثلاثة بعد الاستقرار على استمرار الرباعي، الزامبي سايث سكالا، والتونسي عبدالقادر الوسلاتي، والجزائري إبراهيم الشنيحي، إلى جانب البرازيلي بيدرو".