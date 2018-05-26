نوفاك: من الممكن العودة لمستويات إنتاج النفط في أكتوبر 2016

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم السبت إن من الممكن أن يعيد المشاركون في اتفاق عالمي لخفض إمدادات النفط مستويات إنتاجهم إلى ما كانت عليه في أكتوبر 2016.
وهذا المستوى هو الخط الأساسي الذي استند إليه الاتفاق الحالي الذي ينتهي أجله آخر عام 2018.
وأبلغ نوفاك الصحفيين قائلا "عندما مددنا الاتفاق حتى نهاية عام 2018، تحدثنا بشأن مثل هذه الاحتمالات (العودة إلى مستويات أكتوبر 2016)".
أضاف "لكن قرارا سيتخذ في يونيو حزيران" مشيرا إلى اجتماع بين الدول الأعضاء في أوبك والمنتجين المستقلين في فيينا.
الطاقة- النفط
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