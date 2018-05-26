7 مشاريع إسكانية في الرياض توفر أكثر من 13 ألف منزل للمواطنين

بلغ عدد المشاريع الإسكانية التي أعلنت عنها وزارة الإسكان عبر برنامج "سكني" في مدينة الرياض لهذا العام 7 مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطورين العقاريين المؤهلين، توفر ما مجموعه 13831 وحدة سكنية تتنوع بين شقق وفلل وتاون هاوس، وهي مشاريع بيوت الزامل، وإسكان الرياض1، وإشراق ليفنج، وبوابة الشرق، ومعالي عنان، ودواوين الجزيرة، وديار السعد.

وتتوزع تلك المشاريع في عدد من أحياء مدينة الرياض، إلا أن النصيب الأكبر سيكون لأرض الوزارة الواقعة شمال مدينة الرياض، حيث من المنتظر أن توفر خلال العام الجاري أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، وذلك بهدف إنشاء مجمع سكني متكامل الخدمات والمرافق، يشمل المواقع الترفيهية والخدمية والتجارية، إضافة إلى مواقع مخصصة للجهات الحكومية.

ويمثل مشروع بيوت الزامل أحد هذه المشاريع التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث يوفر 155 فيلا مقامة على مساحة 41776 متر مربع وبأسعار تبدأ من 635 ألف ريال ومساحات تصل إلى 320 مترا مربعا.

ويقع مشروع بيوت الزامل في مخطط المعالي بحي الجنادرية ويتميز بسهولة الوصول إليه حيث أنه ملتقى لعدد من الطرق الرئيسية وهي طريق الدمام، طريق خريص، طريق الشيخ جابر، طريق الجنادرية، ويتميز موقع المشروع بتوفر جميع الخدمات من مساجد ومدارس وحدائق وشبكات مياه وكهرباء إنارة بالإضافة، إلى قربه لعدد من المشاريع والمعالم الحيوية.

أما إسكان الرياض1 فهو يمثل خيارا مميزاً لراغبي السكن في الشقق حيث يوفر 168 شقة، بأسعار تبدأ من 410,753 ريال، ويتكون المشروع من 6 عمائر كل منها تحوي 7 أدوار وفي كل دور شقق، وعملت وزارة الإسكان على تهيئـة البنيـه التحتيـة للموقـع بالكامـل مـن شـبكات الطـرق الداخليـة، والإنـارة والتشـجير والحدائـق بالإضافـة إلـى المسـاجد والمـدارس وذلـك وفقـا لأعلـى المعايير التخطيطية.

ويوفر مشروع إشراق ليفنج 2,096 تاون هاوس وفيلا في موقع استراتيجي مميز شمال الرياض وغرب مطار الملك خالد الدولي، ويحوي المشروع على جامع و6 مساجد و6 مدارس و7 مرافق تجارية و7 ملاعب اطفال، ويوفر المشروع المقام تحت إشراف وزارة الإسكان وحدات سكنية تصل مساحاتها إلى 359 مترا مربعا وبأسعار تبدأ من 686 ألف ريال.

ويمثل مشروع بوابة الشرق الذي اطلقته الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص أحد أكبر مشاريع الإسكان في مدينة الرياض حيث يحوي 5,968 فيلا موزعة على مساحة تزيد عن 6.5 مليون متر مربع وبأسعار تبدأ من 645 ألف ريال، ويحتوى المشروع على جامعين للصلاة و29 مسجدا، و15 مدرسة، و48 مرفقا تجاريا، و41 حديقة وملعبا للأطفال، مع مركزين أمنيين، ومركز دفاع مدني.

ويقدم مشروع إسكان معالي عنان 443 تاون هاوس مقامة على مساحة 105,831 مترا مربعا ضمن مخطط متكامل يحوي المــدارس والمســاجد والحدائــق والمبانــي حكوميـة والعديـد مـن المرافـق العامـة، ويقع المشروع قرب طريقي الدمام وخريص ما يجعل الوصول إليه من جميع المواقع في الرياض سهلا ويسيرا، ويقدم المشروع وحدات سكنية تصل مساحاتها إلى 305 أمتار مربعة وبأسعار تبدأ من 670 ألف ريال.

ويأتي مشروع دواوين الجزيرة كمشروع إسكاني عملاق يوفر 4,400 فيلا سكنية مقامة على مساحة 1,26مليون متر مربع، ويقع المشروع علــى شــارع الإمــام مســلم وشــارع الإمــام مالــك، وتقــدر المســاحة التجاريــة داخل المشروع بـ300 ألــف مــر مربــع - اي حوالــي 6 فــي المئة مــن المشــروع بأكملــه -.

ويوفر المشروع 3 نماذج سكنية هي تاون هاوس بمساحة أرض 200 متر ومسطح بناء 250 مترا، وفلل دوبلكس بمساحة أرض 250 مترا ومسطح بناء 313 متر مربع، وفلل بمساحة أرض 350 مترا مربعا ومسطح بناء 389 مترا، وبأسعار تبدأ من 499 ألف ريال، ويحوي المشروع 20 مسجدا و12 مدرسة و5 حدائق ومركزين ثقافي وصحي.

أما مشروع إسكان الرياض - ديار سعد فيقوم على مساحة 133,098 مترا مربعا تتوزع عليها 601 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس بأسعار تبدأ من 618,420 ريال، كما يحوي المشروع مسجدا ومرفقا تجاريا و9 ملاعب أطفال وروضة.

ولعل أهم ما يلفت الانتباه في المشاريع المشتركة بين وزارة الإسكان ومطوري القطاع الخاص هو مواقعها المميزة وتنوع النماذج والمساحات والأسعار وأيضا توفر المشاريع على العديد من المرافق التي تتيح بيئة حياة مناسبة للمستفيدين.

