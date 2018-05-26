"التحالف" : رصد وتدمير طائرة بدون طيار باتجاه مطار أبها

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أنه وفِي تمام الساعة الواحدة وخمس وأربعين دقيقة (45 : 13) رصدت منظومة الدفاع الجوي المعنية بحماية مطار أبها جسم غير معرف باتجاه مطار أبها الدولي وتم التعامل معه وتدميره بحسب قواعد الاشتباك .

وبين العقيد المالكي أنه ومن خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة تبين أنها طائرة بدون طيار تابعة لمليشيا الحوثي بخصائص ومواصفات إيرانية من نوع (قاصف/أبابيل) كانت تحاول استهداف المطار المدني المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأشار العقيد المالكي إلى أنه نتج عن تدمير الطائرة بدون طيار أضرار طفيفة دون إصابات ولله الحمد.

وأضاف المالكي : قامت قيادة القوات المشتركة للتحالف ومن خلال المتابعة الدقيقة والمستمرة باستهداف العناصر الإرهابية والمسؤولة عن تجميع وتفخيخ الطائرات بدون طيار بإحدى ورش التصنيع أثناء متابعتهم ومراقبتهم الدقيقة بعد خروجهم وتم القضاء عليهم في مدينة صعدة/محافظة صعدة.

وشدد العقيد المالكي بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستضرب بيدٍ من حديد كل من يتورط بأعمال إرهابية تهدد سلامة أمن المواطنين والمقيمين ومقدرات المملكة الاقتصادية والحيوية، وأن هذي الأعمال العدائية لا يمكن أن تمر دون محاسبة مرتكبيها والمتورطين فيها في حينه.

