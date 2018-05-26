كشف السبب الرئيسي لانتشار مرض السرطان في العالم

توصل علماء جامعة أريزونا إلى أن النشاط البشري يساعد على انتشار الأمراض السرطانية ليس فقط بين البشر، بل وبين الحيوانات التي تعيش في الوسط المحيط.

ويشير الباحثون في مقالهم المنشور في مجلة Nature Ecology & Evolution إلى أن العوامل المساعدة في تطور وانتشار الأمراض السرطانية مرتبطة بالتلوث الكيميائي للغلافين الجوي والمائي للأرض، وكذلك الإشعاعات المنبعثة من المنشآت النووية، وتراكم البلاستيك واستخدام مبيدات الحشرات.

كما أن التلوث الضوئي الذي يسبب خللا في الإيقاعات اليومية وتغيرات هرمونية يزيد من احتمال الإصابات بالأمراض السرطانية.

وبحسب "روسيا اليوم" فإن جميع الأنواع التي خضعت لدراسة العلماء تصاب بالأمراض السرطانية بما فيها حيوان الحفار العاري الذي كان يعتبر في مأمن من هذه الأمراض. وفي نفس الوقت لا توجد معلومات عن إصابة كثير من الحيوانات بهذه الأمراض، وهذا يجعل من الصعوبة تقييم تأثير النشاط البشري في هذا المجال.