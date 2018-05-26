حكم قضائي نهائي بحجب موقع "يوتيوب" في مصر

قال محام إن المحكمة الإدارية العليا في مصر قضت اليوم السبت بحجب موقع يوتيوب في أكبر الدول العربية سكانا لمدة شهر لنشره فيلما مسيئا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال المحامي محمد حامد سالم في اتصال هاتفي مع رويترز إن الحكم تضمن أيضا حجب مختلف الروابط التي تبث الفيلم في مصر نهائيا.

وكان سالم قد أقام الدعوى المطالبة بحجب يوتيوب أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وفي فبراير شباط 2013 قضت بحجب موقع الشرائط المصورة لكنها أوقفت تنفيذ الحكم بعد أسبوعين من صدوره لحين الفصل النهائي في الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا أعلى محاكم القضاء الإداري المصرية.

والحكم الذي صدر اليوم غير قابل للاستئناف وملزم للحكومة.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المعنية بشؤون الإنترنت في مصر.

