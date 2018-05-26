"الجمارك" تدعو عملائها إلى تحديث بيانات منشآتهم التجارية عبر "منصة فسح"

دعت الجمارك السعودية جميع عملائها بمختلف فئاتهم إلى الإسراع في تحديث بيانات منشآتهم التجارية عبر بوابة الاستيراد والتصدير "منصة فسح" من خلال الرابط www.fasah.sa مبينةً أن عدم تحديث البيانات قبل 1 أغسطس 2018م سيترتب عليه إيقاف جميع التعاملات الجمركية. وتهدف الجمارك السعودية من خلال ذلك إلى تمكين جميع عملائها من الاستفادة الكاملة التي تُقدمها "منصة فسح" التي أطلقتها الشركة السعودية لتبادل المعلومات "تبادل" مؤخرًا بالتعاون مع الجمارك السعودية حيث تتضمن المنصة الكثير من الخدمات ذات العلاقة بعمليتي الاستيراد والتصدير إلكترونيًا، كما ستُغني "منصة فسح" بخدماتها المتعددة عملاء الجمارك المستفيدين عن مراجعتها أو مراجعة منافذها في كثير من الخدمات الجمركية التي تُقدمها، وستكون هذه الخدمات متاحة من خلال البوابة الإلكترونية لشركة "تبادل" متضمنةً لأكثر من 20 خدمة جمركية.