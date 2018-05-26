"العجوة" تتصدر مبيعات التمور في المدينة المنورة في شهر رمضان

تشهد أسواق التمور في المدينة المنورة هذه الأيام إقبالا من المواطنين والمقيمين والزوار الذين يحرصون خلال شهر رمضان المبارك على شراء التمور التي تشتهر بها مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم ،خاصة تمر العجوة.
ويقبل الزوار على شراء تمر العجوة بكميات كبيرة كهدايا لذويهم وأصدقائهم عند عودتهم إلى أوطانهم. وتجول مندوب وكالة الأنباء السعودية، أمس في سوق التمور ورصد إقبال الزوار على شراء هذا النوع من التمور ,الذي يتراوح سعر الكيلو للدجة الثانية منه 30 - 50 ريالا ،فيما يصل سعر النوع الفاخر إلى 90 ريالاً للكيلو.
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