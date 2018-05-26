"روكت لاب" تعلن عن تواريخ جديدة لإطلاق رحلات تجارية إلى الفضاء

أعلنت شركة الفضاء الناشئة "روكت لاب" عن تواريخ محتملة محددة لإطلاق أولى رحلاتها التجارية بالكامل، بعد تأجيل موعد الإطلاق الأصلي الذي كان مقررا في نيسان/أبريل لأسباب فنية.

وقالت الشركة اليوم السبت أن فترة الإطلاق ومدتها 14 يوما سوف تكون من 23 حزيران/يونيو إلى 6 تموز/يوليو. ومن المقرر إنطلاق صاروخ روكت لاب البالغ طوله 17 مترا من شبه جزيرة ماهيا في جزيرة نورث ايلاند النيوزيلندية، وهي أكبر موقع لاطلاق الصواريخ إلى مدارات حول الارض مملوك لجهة خاصة في العالم. ويحمل الصاروخ حمولات من أربعة عملاء تجاريين.

وقال بيتر بيك مؤسس شركة روكت لاب ورئيسها: "تلعب الأقمار الاصطناعية الصغيرة دورا مهما على نحو متزايد في تقديم خدمات حاسمة تفيد الملايين من الأشخاص على الأرض".

وتأتي هذه المهمة عقب تجارب اطلاق صواريخ أجرتها روكت لاب في كانون ثان/يناير، ووصلت الصواريخ إلى المدار ووضعت أقمار اصطناعية تجارية صغيرة في الفضاء.

وترمي الشركة النيوزيلندية، المملوكة لشركة أم امريكية، إلى عرض عمليات إطلاق اسبوعية على عملاء تجاريين بتكلفة نحو 9ر4 مليون دولار.