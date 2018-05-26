إقبال كثيف على شراء عملة ترامب-كيم التذكارية رغم إلغاء قمة الزعيمين

لم تنعقد قمة ترامب-كيم حتى الآن، لكن، هل كان هذا الدافع الوحيد وراء الإقبال الكثيف على العملات النقدية التذكارية المصممة للاحتفال بالحدث؟ من المثير للدهشة أن تلقى عملتان تذكاريتان مثل هذا الإقبال من جانب الجماهير على الرغم من إلغاء اللقاء بحسب بي بي سي . وانصب الجزء الأكبر من الاهتمام على القطعة المعدنية التي صممتها إدارة الاتصالات في البيت الأبيض، للإشادة بالمفاوضات بين ترامب و"القائد الأعلى" كيم جون-أون. وعادة ما تقدم مثل هذه العملات للضيوف والدبلوماسيين الأجانب.وتحمل قطعة معدنية أخرى صورة لكل من ترامب وكيم ورئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، وهي متاحة الآن على موقع "غيفت شوب" التابع للبيت الأبيض. ويبدو أن الطلب عليها يشهد إقبالا كبيرا الأمر الذي شكل ضغطا أدى إلى تعطل الموقع. وفي وقت مبكر من الخميس، عرضت العملة التذكارية بسعر مخفّض بلغ 19.95 دولارا بعدما كانت بنحو 24.95 دولارا، كما عرض موقع الهدايا التذكارية إمكانية استعادة الأموال المدفوعة إذا لم تنعقد القمة. لكن الموقع أعلن أن "غالبية الزوار قالوا إنهم يريدون هذا الإرث المهم في التاريخ السياسي بغض النظر عن النتائج"..