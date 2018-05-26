مساعد خيسوس يتفقد الهلال

سيصل البرتغالي سامبايو دي خيسوس مدرب اللياقة ضمن الجهاز المعاون لمواطنه المدرب خورخي خيسوس، المرشح لخلافة الأرجنتيني رامون دياز على رأس الجهاز الفني للأزرق، خلال الأيام المقبلة إلى الرياض في زيارة لمقر نادي الهلال، لتفقد المنشأة، الوقوف عليها ومراجعة ملحقاتها من ـ ملاعب مختلفة، نادٍ صحي، والمعسكر المخصّص للاعبين، لإعداد تقرير ينقل فيه التفاصيل كافة لخيسوس الذي سبق أن عمل معه في كثير من المحطات التدريبية وآخرها في نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي.

وفيما تؤكد المصادر، أن إدارة نادي الهلال، أكملت استخراج التأشيرات الخاصة بخيسوس وطاقمه المعاون، ينتظر أن تتحوّل الموافقة المبدئية الى اتفاق نهائي لقيادة الأزرق خلال الموسم الجديد.

ولم يكن خيسوس، أول مدرب في تاريخ مفاوضات الهلال مع المدربين يطلب تقريرا عن الوضع الراهن في مقر النادي، فالمدرب الفرنسي جان تيجانا، سبق أن طلب الحضور إلى الرياض ومعاينة مقر النادي في عام 2009 لخلافة المدرب البلجيكي ليكنز، ليطلع بنفسه على كامل تفاصيل المنشأة، قبل أن يفترق الطرفان في خط المفاوضات التي لم تكتمل بنجاح.

ميدانيا، أدى الفريق مرانا اعتياديا اشتمل -في مجمله- على الجانب البدني واللياقي، حيث بدأ الوطني عبدالعزيز الدوسري، مدرب اللياقة، بالإحماء تلاها تدريبات بدنية منوّعة، في حين أدى الرباعي عبدالله الحافظ، محمد الشلهوب، أحمد أشرف، وعبدالرحمن اليامي، برامجهم التأهيلية المعدة لهم مسبقا، قبل أن ينتقل اللاعبون الى مائدة الإفطار الجماعي في معسكر النادي.

يشار إلى أن الأرجنتيني خوان رامون المدرب المؤقت، منح اللاعبين راحة اليوم على أن تستأنف التدريبات غدا.