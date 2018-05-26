عموري رهن إشارة دياز

أوضح مصدر في نادي الاتحاد أن التعاقد مع عمر عبدالرحمن "عموري" لاعب العين الإماراتي، سيكون رهن إشارة المدرب الأرجنتيني رامون دياز،الذي سيحدد مدى حاجته إلى خدماته من عدمها، وعلى ضوء ذلك ستحدد إدارة النادي وجهتها بالتفاوض معه أو صرف النظر عنه.

ودخل عموري الفترة الحرة بساعات، ما يعني أحقيته في التسجيل لأي ناد دون الرجوع إلى ناديه الأصلي.

وتشير المصادر إلى أن إدارة الاتحاد برئاسة نواف المقيرن فتحت خط المفاوضات مع عموري لكسب خدماته حال وافق عليه دياز، ولاسيما أن اللاعب يفكر جديا في اللعب في دوري النجوم السعودي.

ولفتت إلى أن التونسي يوسف المساكني لاعب الدحيل القطري حاليا، الذي سيغيب عن مونديال روسيا بسبب إصابته قبل أشهر بقطع في الرباط الصليبي، يعد هو الآخر ضمن خياراتها للموسم الجديد.

وعلى صعيد آخر، يتوقع وصول دياز خلال الأيام المقبلة إلى جدة للاجتماع مع المقيرن، الذي لم يقطع التواصل معه .

وسيطلع المقيرن على برنامج دياز للموسم المقبل الذي يشمل المعسكر الخارجي، واللاعبين المحليين من يريد الإبقاء عليهم ومن يريد تسريحهم، وكذلك التعاقدات الخارجية.