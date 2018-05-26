تدريب الصائمين .. الدهون تحرق

فيما حذر إخصائي في العلاج الطبيعي من تمارين التحمل الطويلة وفي الأماكن الحارة في نهار رمضان، لأنها تؤدي إلى التعرق وانخفاض السكر، وبالتالي الشعور بالتعب و"الدوخة"، أكد مدرب لياقة أن هذه التدريبات مفيدة وليس فيها أضرار، وتعد فرصة لحرق الدهون.

وأكد عثمان القصبي، إخصائي أول علاج طبيعي وعظام، أن التدريب في نهار رمضان يحدث تغييرات إيجابية، كما أنه يسهم في إنقاص الوزن، وقال "رمضان المبارك هو شهر الفرص، ويعد أيضا تحديا للحفاظ على الصحة والسعي لتحسينها، يمكن للاعب خلاله أن يحصل على تغييرات إيجابية في صحته، من خلال إنقاص الوزن وتقليل استهلاك السعرات الــحرارية". وأضـــــاف القصبــــي لـ "الاقتصادية"، "من المهم أن يكون اللاعب على معرفة بأنواع التمارين التي يجب القيام بها، ومتى يكون ذلك، وكيفية التأكد من الاستشفاء العضلي بعد كل تمرين".

وحذر من حصص تمارين التحمل الطويلة في الأجواء الحارة خلال اليوم لتقليل مستوى التعرق والحفاظ على المستويات الطبيعية للسكر في الدم، وقال "انخفاض مستوى سكر الدم يمكن أن يؤدي إلى التعب، بجانب انخفاض القدرة الإدراكية والدوخة، وهذا ينتج عن تمارين التقوية التي تفقد بروتين العضلات، لذا يفضل أن يتم تنفيذ التمارين قبل وجبة الطعام لمنع فقدان الكتلة العضلية، عند القيام بتمارين عالية الشدة وتمارين التقوية".

وزاد "فترة شرب الماء محدودة خلال رمضان، قد تكون معرضا للجفاف بغض النظر عن ما إذا كنت تمارس المجهود الرياضي أم لا، لذا من المهم البدء بشرب الماء بكميات قليلة، عند الإفطار والاستمرار في شربه على فترات وبكميات منتظمة حتى تبدأ الصيام مرة أخرى، مع الحذر من شرب كميات كبيرة في وقت واحد، إضافة إلى أنه يجب على اللاعب تجنب الأماكن الحارة عند التدريب وأيضا خلال فترة الراحة لتخفيف مستوى التعرق وفقدان السوائل قدر الإمكان".

وكان فريق الهلال لكرة القدم، قد أجرى تدريبا عصر أمس "نهار رمضان" اشتمل في مجمله على الجانب البدني واللياقي.

من جهته، أكد ماجد العلي مدرب اللياقة في نادي الشباب أن التدريب في نهار رمضان فرصة لحرق الدهون، وقال "بالنسبة للتدريبات في نهار رمضان هي من أفضل الأوقات لحرق الدهون للاعبين بشكل أسرع من خلال المشي أو الجري".

وأضاف "أما اللاعب الذي يرغب في بناء عضل لابد أن تكون التمارين بعد الإفطار من أجل أن يكون جسمه مشبعا بالأكل. زيادة الكتلة العضلية تحتاج دائما إلى غذاء، في حين عندما يتدرب اللاعب في نهار رمضان قد تكون سلبية، ولا سيما إذا كانت على الحديد بشكل قوي، كونها تسبب تقلصات عضلية وتعرضه للشد في بدايه الموسم".

وزاد "التمارين بشكل عام مفيدة وليس لها أضرار، إلا إذا كانت هناك أحمال زائدة، وفي نهار رمضان تحديدا تفيد اللاعبين وتساعدهم على ثبيت أوزانهم وحرق الدهون في الجسم، كما ذكرنا".