مسرحي للمفاوضين: السوق «عرض وطلب»

أكد سلطان مسرحي، مدافع فريق الباطن لكرة القدم، أن عقده مع السماوي، الذي يمتد لموسم واحد، انتهى من دون أن يتفق مع إدارة النادي على التجديد، وقال "تزامنا مع الجولات الأخيرة من الدوري السعودي للنجوم، اجتمعت مع ناصر الهويدي رئيس نادي الباطن، لمناقشة مستقبلي مع الفريق، لكن لم نتفق على شيء، وبعد ختام الموسم كانت هناك تلميحات حول التجديد قبل أن تنقطع الاتصالات معهم نهائيا، وحينها تلقيت عروضا شفهية من أندية الاتفاق، والشباب، والرائد، بيد أن الأمر لم يحسم حتى اللحظة، بينما يبدو عرض الاتفاق الأقرب، وفي نهاية الأمر السوق عرض وطلب".

وتابع لـ"الاقتصادية"، "خلال الفترة الحالية أصبح الوضع صعبا على اللاعبين المحليين بعد النظام الجديد للاتحاد السعودي لكرة القدم، بتقليص قائمة الفريق الأول من 33 إلى 28 لاعبا، لكن من وجهة نظري، فإن اللاعب الموهوب سيثبت مكانه حتى وفريقه يضم سبعة أجانب، وللعلم فالدوري السعودي صعب جدا على اللاعب الأجنبي وسهل على نظيره المحلي، لأنه متمرس على الأجواء التنافسية في السعودية، ما يؤكد أن بإمكانه التفوق على الأجنبي".

وعن فترته مع نادي الباطن، قال "الموسم الماضي كان مرضيا بالنسبة إلي. نحن في السماوي قسمنا موسمنا إلى ثلاثة أجزاء، نجحنا في التعامل معه قدر المستطاع في كل جزء منه، وفي المحصلة الأخيرة تحصلنا على نسبة ترضينا وترضي الجماهير، وحقيقة أتمنى لنادي الباطن كل خير".

يشار إلى أن مسرحي لعب مع الباطن في النسخة الماضية من الدوري السعودي للنجوم في 19 مباراة بمجمل دقائق بلغت 1635 دقيقة، ونجح في تسجيل هدف واحد في شباك الاتفاق خلال المواجهة التي كسبها السماوي 3/1 ضمن الجولة السادسة من المسابقة.