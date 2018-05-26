هوساوي: ندمت على عدم إكمال دراستي

أبدى أسامة هوساوي مدافع المنتخب السعودي لكرة القدم، ندمه على عدم اهتمامه بدراسته، مشيرا إلى أنه التحق بجامعة الإمام أخيرا، وقال "أعلم أنني تأخرت، ولكن يتبقى لي عام أو عام ونصف العام تقريبا، وأحاول أن أضغط على نفسي للحصول على شهادتي".

وأضاف "الذي يرغب في التركيز على الكرة تضيع دراسته، والآن أعتقد حتى الأكاديميات أو الفئات السنية في الأندية، تشجع اللاعب أن يحقق درجات عالية في دراسته".

وتابع "والدي عند الفوز بالدوري، أرسل لي رسالة مبروك الدوري وعقبال الجامعة".

وحول قيادته للأخضر في مونديال روسيا 2018، قال "شرف لي أن أكون قائدا لمنتخب بلادي، نحن نشارك في محفل كبير مثل كأس العالم الجميع يشاهدونه، وبإذن الله نلعب مباراة الافتتاح وهي تقريبا التي ستحظى بأعلى نسبة مشاهدة في البطولة".

وختم "هذا شعور جميل جدا وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجمهور السعودي، وعند حسن ظن ثقة المسؤولين أيضا".

فنيا، شهدت تدريبات الأخضر أمس في بادرجاز السويسرية في إطار المرحلة الأخيرة من الإعداد لمشاركته في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، مشاركة اللاعبين سالم الدوسري وفهد المولد المنضمين حديثا للأخضر، بعد الفراغ من مشاركتهما مع فريقيهما فياريال وليفانتي الإسبانيين، بينما عاد هتان باهبري إلى المشاركة بعد اكتمال جاهزيته.

وشمل التدريب الذي قاده الأرجنتيني بيتزي عددا من الجمل التكتيكية ثم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لعمل مناورة على كامل الملعب.