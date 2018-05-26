صلاح: لست أنانيا

أكد النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عدم وجود مكان للأنانية بين ثلاثي هجوم فريقه ليفربول قبل خوض المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد حامل اللقب.

وأقر صلاح الذي أصبح في موسمه الأول مع ليفربول أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي في موسم من 38 مرحلة (32 هدفا)، أنه سيكون "بمنزلة الحلم" أن يتوج موسمه بإنهاء احتكار ريال مدريد للقب المسابقة القارية وقيادة "الحمر" للفوز بها للمرة الأولى منذ 2005.

وأسهم صلاح بـ44 هدفا من أصل 90 سجلها ثلاثي الهجوم الذي يضم أيضا البرازيلي روبرتو فرمينيو والسنغالي ساديو مانيه.

وأكد صلاح في مقابلة مع موقع الاتحاد الأوروبي أنه "لا يهم من يسجل، الفوز بالمباريات، الحصول على النقاط، هذا هو الأمر الأهم بالنسبة لنا، لأنه كما ترون، سجلت عشرة أهداف في دوري الأبطال (دون احتساب هدفه في الدور الفاصل ضد هوفنهايم الألماني)، مقابل تسعة لساديو، وعشرة لفرمينيو، بالتالي جميعنا على مسافة واحدة".

وتابع "ليس لدى أي منا أنانية أو رغبة في التسجيل وحسب، نحاول مساعدة بعضنا بعضا لتسجيل الأهداف".

لكن النجم المصري رأى أن النهائي من مباراة واحدة يمنح فريقه فرصة ثمينة لإيقاف احتكار النادي الملكي، مضيفا "إنها مباراة واحدة، لسنا أمام مباراتين، بالتالي علينا التركيز وعدم التفكير في أي أمر من الماضي. عندما تدخل إلى المباراة سيكون هناك 11 لاعبا في مواجهة 11 لاعبا".