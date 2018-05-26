رونالدو: صلاح لا يشبهني

نفى البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم وجود أي تشابه بينه وبين الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مؤكدا أنه يختلف عن أي لاعب آخر.

ورد رونالدو في تصريحات تلفزيونية عن المقارنة بينه وبين صلاح قائلا "لا يوجد أي تشابه مع محمد صلاح، هو يلعب بقدمه اليسرى وأنا ألعب باليمنى، أنا طويل وهو أقصر مني".

وأضاف "صلاح قدم موسما رائعا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، ولكنني مختلف عن أي لاعب، سنرى من الفائز اليوم".

وسيكون النهائي اليوم مواجهة قد تؤدي إلى حسم وجهة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم بين العملاقين.

على صعيد الإنجازات الفردية، تصعب المقارنة بين النجم البرتغالي للنادي الملكي، المتوج بالكرة الذهبية خمس مرات، والمنافس الوحيد للأرجنتيني ليونيل ميسي عليها في العقد الماضي، أما المصري صلاح، فبرز بشكل كبير في موسمه الأول مع ليفربول، واستحوذ على سلسلة ألقاب فردية في الدوري الإنجليزي الممتاز، منها الهداف وأفضل لاعب، ما جعل اسمه يطرح كمنافس لرونالدو، وميسي على الكرة الذهبية لهذا الموسم.

ويحتاج صلاح إلى أن يثبت جدارته على ساحة الألقاب الأوروبية، ويقود ليفربول إلى لقبه الأول في المسابقة القارية الأم منذ عام 2005، أما رونالدو، فباتت المسابقة أشبه بعلامة مسجلة باسمه، إذ أحرز لقبها مع ريال ثلاث مرات في الأعوام الأربعة الأخيرة (2014، 2016 و2017)، وهو هدافها التاريخي مع 121 هدفا (منها هدف في الأدوار التمهيدية).

قد يكون من الظلم بحق لاعبي ريال وليفربول حصر المواجهة المرتقبة في النهائي بين رونالدو (33 عاما) وصلاح (25 عاما)، نظرا لكم المواهب التي يتمتع بها الفريق الإسباني حامل اللقب في الموسمين الماضيين بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، والفريق الإنجليزي الذي يشرف عليه الألماني يورجن كلوب.