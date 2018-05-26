كلوب: زيدان كالساعة السويسرية

اعتبر الألماني كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن نظيره في ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، أثبت نفسه كمدرب جيد كما كان خلال مسيرته كلاعب، وقال "إذا كان عديد من الأشخاص يعتقدون أن زيدان ليس ملما بالأمور التكتيكية وعديد من الأشخاص يعتقدون الأمر نفسه بشأني فسيكون الأمر مضحكا حقا".

وأضاف "زيدان بالنسبة إلي هو واحد من أفضل خمسة لاعبي كرة القدم في كل العصور، أمضيت فترة أطول في ليفربول من فترة إشرافه على ريال، ويمكنه الفوز بدوري الأبطال للمرة الثالثة يجب أن تتوقعوا أنه بارع، كما كان لاعبا يبدو أنه يعمل مع لاعبيه كساعة سويسرية". واعتبر كلوب أن زيدان كان دائما مقاتلا "نشأ في مرسيليا (جنوب فرنسا)، ولكي تحظى بمسيرة مشابهة يجب أن تكون مقاتلا".