زيدان: لسنا مرشحين

أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، أن البرتغالي رونالدو "يعيش" من أجل مباريات مثل نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، الذي يجمع اليوم بين النادي الملكي وليفربول، ويعول الريال بشكل أساسي على نجمه البرتغالي (33 عاما)، الهداف التاريخي لدوري الأبطال مع 121 هدفا (منها هدف في الدور التمهيدي).

وتعرض رونالدو هذا الشهر لالتواء في الكاحل خلال “كلاسيكو” الدوري الإسباني ضد برشلونة (2/2)، أثار مخاوف من غيابه عن المباراة النهائية في العاصمة الأوكرانية، إلا أن زيدان أكد الجاهزية التامة لنجمه الأبرز.

وقال "رونالدو بخير سنخوض التمرين الأخير وهذه ستكون آخر مباراة لهذا الموسم عليكم أن تعرفوا شيئا، هو يعيش من أجل مباريات كهذه، وسترون ذلك".

وأضاف "الناس يمكنهم أن يقولوا ما يريدون، إلا أننا لسنا المرشحين، وليفربول أيضا ليس المرشح كما دائما في المباريات النهائية، النسبة متساوية علينا أن نلعب بشكل جيد جدا لنفوز، وداخل غرف الملابس نعرف أننا لسنا المرشحين".