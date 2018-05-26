رغم ارتفاع الكميات .. تراجع قيمة واردات السكر إلى 537.9 مليون ريال في الربع الأول

رغم ارتفاع كميات واردات السكر إلى السعودية في الربع الأول من العام الجاري 12 في المائة، إلا أن قيمة الكميات تراجعت بنسبة 18 في المائة إلى 537.9 مليار ريال خلال الفترة.

وقال لـ "الاقتصادية" عيسى العيسى؛ المتحدث الرسمي للهيئة العامة للجمارك، إن واردات المملكة من سلعة السكر خلال الربع الأول من 2018، بلغت نحو 369 ألف طن، بزيادة نحو 40 ألف طن عن وارداتها للربع الأول من العام الماضي البالغة نحو 329 ألف طن.

وأضاف، إن قيمة إجمالي الكميات المستوردة خلال الفترة انخفضت بنسبة 18 في المائة بما يعادل 98 مليون ريال، إذ بلغت 537.86 مليون ريال، مقارنة بنحو 635.65 مليون ريال للفترة المقابلة من العام الماضي.

وأرجع مستوردون سعوديون خلال حديثهم لـ "الاقتصادية"، ارتفاع حجم الواردات خلال الربع الأول من العام الحالي إلى زيادة الحركة الاقتصادية في المملكة منذ بداية العام.

وقال أحد المستوردين - فضل عدم ذكر اسمه - إن هناك طلبا متزايدا على السكر مع بداية العام الحالي، نتيجة انخفاض أسعارها عالميا، فضلا عن زيادة حجم استخدام السكر في عدد من الصناعات الغذائية التي تستهدف السوق المحلية والأسواق الخارجية.

وأضاف، أن الفترة التي تسبق شهر رمضان عادة ما تشهد زيادة في حجم الاستيراد من السلع للسوق المحلية، حيث يرتفع الطلب على السكر للاستهلاك المباشر من قبل المستهلكين أو دخوله في صناعات غذائية متعددة يزاد الطلب على منتجاتها خلال الشهر.

ولفت إلى أن أسعار السكر عالميا تتحكم فيها بعض العوامل كعمليتي العرض والطلب والمشاكل الاقتصادية والسياسية التي تواجه بعض الدول المنتجة.

من جانبه، قال الدكتور واصف كابلي، عضو اللجنة التجارية في مجلس الغرف السعودية، إن زيادة واردات السكر عادة ما تكون مرتبطة بزيادة استخدامه في عدد من الصناعات الغذائية كالحلويات التي يتم تصديرها للأسواق الخارجية خاصة خلال شهر رمضان.

ولفت إلى أنه من الملاحظ زيادة في حجم الاستيراد خلال الربع الأول من العام الحالي، مرجعا ذلك لنشاط الحركة الاقتصادية مع بداية العام الحالي.