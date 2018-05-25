"بيكر هيوز": نمو عدد حفارات النفط في أمريكا بأعلى وتيرة أسبوعية وشهرية منذ فبراير

أضافت شركات الطاقة الأمريكية أكبر عدد أسبوعي وشهري من الحفارات النفطية منذ فبراير شباط مع استمرار شركات الحفر في العودة إلى استخراج الخام مع ارتفاع أسعاره إلى أعلى مستوياته منذ أواخر 2014.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة اليوم الجمعة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة إن إجمالي عدد الحفارات النفطية ارتفع بمقدار 15 حفارا إلى 859 حفارا في الأسبوع المنتهي في 25 مايو أيار، وهو أعلى مستوى منذ مارس آذار 2015.

وعلى مدى الشهر، زاد عدد منصات الحفر 34 منصة، مسجلا ثاني زيادة على التوالي بعد ارتفاعه بواقع 28 منصة في أبريل نيسان.

وإجمالي عدد الحفارات النفطية العاملة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفع كثيرا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 722 حفارا مع قيام شركات الطاقة بزيادة الإنتاج بالتوازي مع مساعي أوبك لخفض الإمدادات العالمية في محاولة للاستفادة من صعود الأسعار.

غير أن العقود الآجلة للخام الأمريكي انخفضت بنحو ثلاثة دولارات اليوم الجمعة إلى حوالي 68 دولارا للبرميل بعما قالت أوبك وروسيا إنهما تدرسان زيادة الإنتاج. وفي وقت سابق هذا الأسبوع جرى تداول الخام الأمريكي فوق 72 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014.