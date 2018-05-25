برعاية ولي العهد .. الخطيب يدشن المرافق الجديدة لشركة المعدات المكملة للطائرات في جدة

برعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .. دشن أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات ( SAMI) أمس المرافق الجديدة لشركة المعدات المكملة للطائرات (AACC) وذلك بمقرها الجديد في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة. وفي بداية الحفل ألقى المهندس منصور العيد الرئيس التنفيذي للشركة كلمة ثمن فيها رعاية ولي العهد لهذه المناسبة التي تأتي تأكيدا على اهتمامه ورعايته لدعم وتطوير الصناعات الجوية والدفاعية. وأكد المهندس العيد أن إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة السعودية للصناعات الدفاعية والعسكرية سيكون القوة الجاذبة لتطوير هذه الصناعة التي تهدف إلى تأهيل الكوادر السعودية لنقل وتوطين التقنية داخل المملكة لتكوين قاعدة اقتصادية وصناعية واسعة تعمل تحت عنوان "نستثمر في شبابنا" بهدف دعم الصناعات المحلية وتطويرها بما يتوافق مع معايير الجودة والمواصفات العالمية والإسهام في نقل وتوطين صناعة الطيران والدفاع بالمملكة. وأوضح أن المبنى تم تصميمه على أحدث المواصفات الهندسية وتم تجهيزه وفق أحدث المعايير العالمية المتقدمة التي تواكب التطلعات المستقبلية للمملكة في مجالات التصنيع وصيانة معدات الدفاع والطيران وتحقيق استراتيجيتها العامة المواكبة لرؤية المملكة.

وأشار إلى أن المبنى أقيم على مساحة 100 ألف متر مربع ويضم 4 مبان رئيسية هي مبنى أنظمة هبوط الطائرات ومبنى التصنيع ومبنى الإدارة ومبنى الإصلاح والصيانة. وتحدث المهندس العيد عن إنشاء الشركة عام 1988 ضمن برنامج التوازن الاقتصادي في مجال صيانة وتصنيع الطائرات. مشيرا إلى أن الشركة تعمل اليوم بقوة للقيام بدور مهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية للمملكة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الناتج المحلي وتوفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي. وأكد أن مثل هذه الصناعة تسهم في توفير الوظائف للمواطنين وتعزز الناتج المحلي وتقلل التكلفة والتصدير للأسواق العالمية ووقت الإصلاح وتطوير المقدرة الوطنية. ونوه إلى أن الشركة تستهدف زيادة قدرات الإصلاح للمحتوى المحلي خلال الخمس سنوات القادمة والتوجه إلى التصدير للأسواق الخارجية في المنطقة بالإضافة إلى مضاعفة عدد العاملين السعوديين في الشركة خلال السنتين القادمة ورفع نسبة التوطين من 62% إلى 80%. كما لفت إلى أن الشركة تعمل من خلال شراكة استراتيجية لمواكبة رؤية السعودية ممثلة في وزارة الدفاع التي تطمح من خلال هذه الشراكة إلى الاعتماد على القدرات الوطنية والجاهزية التشغيلية وتخفيض التكاليف في سبيل بناء القدرات المحلية ونقل التقنية وتدوير الوظائف وإعادة التدوير الاقتصادي عبر استراتيجية الشركة التشغيلية القائمة على توفير الأيدي العاملة المؤهلة.

وأكد أن الشركة تعمل لرفع قدراتها واستدامة الأعمال من خلال منظومة قدراتها التي تركز على الطائرات الحربية الطائرات التدريبية، طائرات المهمات المساندة، والأنظمة الأرضية من خلال تطوير ونقل قدراتها الهندسية في مجال أنظمة التصنيع والصيانة والإصلاح والعمرة وأنظمة الهبوط الأرضيّة، وقدرات العمليات. وبين المهندس العيد أن الخطط المستقبلية للشركة تعمل على تطوير القدرات الهندسية على عدد من الجوانب التقنية والفنية ومنها زيادة قدرات الإصلاح لطائرات (التايفون) وتصنيع القطع الرئيسية وأنظمة الهيدروليك، والهوك والبي سي 21 وإصلاح أنظمة الهبوط للطائرات المدنية وأنظمة طائرات "س 130" الذي يحدث لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكد أن الشركة يمكنها الآن صيانة أكبر الطائرات التجارية من طائرات 777 ايرباص 320 ايرباص 380 في مرافقها حيث بدأ العمل حالياً على التجهيز وسيبدأ العمل على إنتاج وإصلاح عمرة أول نظام عجلات هبوط في 2019. وأضاف أن الشركة مقبلة على تطور كبير لتحقيق الرؤية 2030 من خلال التوسع للأسواق الخارجية، ومواصلة انطلاقها بشكل أقوى في ظل رعاية واهتمام الحكومة الرشيدة - حفظها الله - بهذا القطاع الذي يعود للوطن وأبنائه.

وفي ذات السياق شهد أحمد الخطيب توقيع اتفاقيات بين شركة المعدات المكملة للطائرات ومثلها الرئيس التنفيذي الدكتور المهندس منصور العيد والخطوط الجوية العربية السعودية وبي أيه اي سيستيمز السعودية والشركة السعودية لهندسة وصيانة الطيران. فقد وقعت شركة المعدات المكملة للطائرات اتفاقية في مجال صيانة وعمرة أنظمة الهبوط بين الخطوط الجوية العربية السعودية ومثلها المدير العام للمؤسسة المهندس صالح الجاسر. كما وقعت شركة المعدات المكملة للطائرات اتفاقية في مجال توطين صيانة الأنظمة الهيدروليكية لمنظومة (التايفون) والهوك بي سي 21 مع شركة بي ايه اي سيستيمز السعودية ومثلها نائب الرئيس لقطاع التوطين خالد العتيبي. كذلك وقعت شركة المعدات المكملة للطائرات اتفاقية في مجال صيانة قطع منظومة طائرات ال س 130 مع الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران ومثلها نائب الرئيس للقطاع العسكري المهندس محمد باحميدان.