المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تختار مركز جدة نقطة اتصال إقليمية لمتابعة "مكونو"

اختارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية مركز جدة الإقليمي للاتصالات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نقطة اتصال إقليمية لمتابعة ما يبث من سلطنة عمان والجمهورية اليمنية بخصوص إعصار "مكونو". وأوضح نائب الرئيس العام لشؤون الأرصاد الدكتور أيمن غلام، أن هذا الاختيار من قبل المنظمة العالمية جاء خلال البيان الذي أصدرته بأسماء مراكز مراقبة الأعاصير المعتمدة دوليا والمعنية بمراقبة الإعصار ويعد إنجازا جديد للمملكة وللهيئة.

وأضاف الدكتور غلام أن المركز الاقليمي يقوم بتنفيذ ومراقبة جميع التعليمات فيما يخص البروتوكولات الخاصة بتحديث النشرات الأرصادية ومراقبة الدول التابعة للإقليم، وإعادة بناء وحذف وإضافة العناوين حسب أنظمة " ICAO- WMO " ويقوم كذلك بإعداد عمل التقارير والجداول الإحصائية من قبل الهيئة وتزويد المنظمة بصفة دورية بها. كما يقوم المركز بتبادل المعلومات الأرصادية مع دول الإقليم ومركز فيينا الدولي للمعلومات " data opmet " ، بحسب توزيع المنظمة العالمية للطيران المدني لدول الشرق الأوسط والتي يبلغ عددها " 14 " دولة.