حصة عن الدراما .. من شكسبير إلى زوكربيرج

تبحث كليات إدارة الأعمال دائمًا عن دراسات الحالات - حتى الآن هذا العام لديها خيارات كثيرة جيدة متاحة إلى درجة الدلال. ولا بد أن أكثر حالة تم التدقيق فيها هي المقابلة التي أجراها مارك زوكربيرج في آذار (مارس) الماضي، مع قناة سي إن إن في أعقاب خرق بيانات شركة كامبريدج أناليتيكا مباشرة.

ما الذي يجب على أي رئيس تنفيذي القيام به في الساعات التي تعقب وقوع كارثة؟ ما التقنيات "الصحيحة"، والسلوك المناسب، والملابس المناسبة؟ في منتصف كارثة العلاقات العامة، كما يعرف كل طالب في مجال الأعمال، فإن القواعد للقائد الذي يجلس على أريكة استوديو التلفزيون - وفي كل مكان آخر - واضحة: الاعتراف بالخطأ وشرح كيفية قيام الشركة بإصلاحه.

هناك مشكلتان في هذه النصيحة التي أكل الدهر عليها وشرب. الأولى، كما اكتشف زوكربيرج، هي أن من المستحيل أن تنجح في هذه الحركة إذا كنت غير بارع في التقديم والعرض حين تكون تحت الضغط.

مع جاذبية شخص مراهق يجسدها من خلال مهمة في الفصل الدراسي، زوكربيرج يبلع ريقه، ويتعرق ويحدق خلال 15 دقيقة من الاستجواب الخفيف حول تهديد خطير ووجودي لشركته.

تم جمع بيانات حول 50 مليون مستخدم لموقع فيسبوك "اعترفت فيما بعد بأن الرقم هو 87 مليونا" ويُدَّعى أنها استخدمت من قبل شركة كامبريدج أناليتيكا، وهي شركة بريطانية لتحليل البيانات.

انخفض سعر سهم شركة فيسبوك. كان كل من الأجهزة المنظمة والمشرعين على جانبي المحيط الأطلنطي، بما في ذلك لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، يحومون حول الشركة.

أخفق زوكربيرج في اتباع النصيحة وأثار حيرة السامعين: "سنذهب الآن ونبحث في كل تطبيق لديه حق الوصول إلى كمية كبيرة من المعلومات قبل أن نقفل منصتنا وإذا اكتشفنا وجود أي نشاط مشبوه فسنقوم بعمل مراجعة قانونية كاملة، والتأكد من عدم وجود أي شخص يستخدم البيانات بشكل غير سليم"، ثم كرر شيئًا مشابهًا لما قاله طيلة الجلسة.

مثل كثير من القادة، من الواضح أنه يعاني مثل هذه الظروف، على الرغم من أنه بعد بضعة أيام من ذلك، قدم سردا نوعا ما يدور حول السخاء وخدمات مجانية للفقراء عندما تحدث إلى موقع فوكس Vox الإخباري الأمريكي.

وفي مؤتمر صحافي بعد أكثر من أسبوعين من الاختراق، كان أكثر تماسكا - عندما مثل أمام الكونجرس في نيسان (أبريل) الماضي، عاد إلى التحديق والتصرف مثل الروبوت.

أي شخص تم تدريبه على التحدث أمام الجمهور ربما يتعاطف مع زوكربيرج. الرئيس التنفيذي باعتباره المسؤول الأول عن رواية الحكايات مجرد كليشيه. ثم إن هذا أمر مستحيل في وسط الكارثة.

دفاعا عن زوكربيرج، أقول "إنه لا يوجد عدد كبير من الناس البارعين في هذا. وفقا لبحث صحيفة فاينانشيال تايمز، فإن القدرة على التوضيح هي مهارة نادرة".

عندما سألنا أرباب العمل الرائدين عما يريدونه من الموظفين الذين يتعاقدون معهم من كليات الأعمال، قالوا "إن سرد القصص هو من بين أصعب ما يوظفونه". قال أحدهم "كثير من التنفيذ التكتيكي، لكن لا يوجد ما يكفي من التفكير في الصورة الكبيرة".

في المرة المقبلة، أين يمكن لزوكربيرج أن يطلب المساعدة لإنجاح سرد مقنع تحت الضغط؟

لا يوجد نقص في الإرشادات. يمكنه أن يلجأ إلى نصيحة زميلي سام ليث الممتازة، في مقالاته عن "فن الإقناع" التي نشرها في "فاينانشيال تايمز". في العام الماضي، على سبيل المثال، شرح ليث كيف يمكن لقادة الشركات أن يتعلموا من توني بلير، رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق، من حيث تبني لهجة لا هوادة فيها من المعقولية والصراحة.

وكما نسب إلى جروتشو ماركس وجورج بيرنز بطرق مختلفة "الإخلاص - إذا كنت تستطيع تزييفه، فقد تمكنتَ منه".

أو قد يتشاور زوكربيرج مع هاريسون مونارث، المؤلّف المشارك لكتاب "المتحدث الواثق"، الذي ينصح في مقالة نشرت في هارفارد بيزنس ريفيو، بأن "تغلف رؤيتك بقصة تشعل الخيال وتحفّز الروح". يمكن أن يفسر ذلك مقابلة فوكس Vox.

بالنظر إلى حجم الكارثة التي تواجه شركة فيسبوك، فقد يفضل زوكربيرج طلب المشورة في مكان آخر. وهو ما قد يقوده بشكل جيد إلى المشكلة الثانية مع نصيحة أخرى أكل عليها الدهر وشرب من كليات الأعمال، هي "الاعتراف والتوضيح".

باتسي رودنبرج هي رئيسة قسم الصوت في كلية جيلدهول للموسيقى والدراما في لندن، ومدرسة في استديوهات مايكل هاورد في نيويورك. وهي تدرب الممثلين - جودي دينش وإيان ماكيلين من بينهم - وقادة الشركات.

إن لديها بعض الاقتراحات الممتازة: "الفكرة الأساسية بشأن القيادة هي إدراك أن كل شيء تفعله يشاهده الناس. كن متوازنا وواضحا، لا تأخذ كثيرا من الوقت، تحدث عندما يكون لديك شيء لتقوله، فحسب. ولا تظهر بمظهر المنزعج أو المصاب بخيبة أمل".

لا تقدم البروفيسورة رودنبرج قائمة مرجعية فحسب، بل تساعد رجال الأعمال على فهم ما يقولونه مع ما تسميه "السلطة الأخلاقية".

هنا هو المكان الذي يمكن أن يستمع زوكربيرج فيه عن كثب. في صفوفها لقادة الأعمال، تجعل البروفيسورة رودنبرج الطلاب يراجعون أشعار شكسبير "وهي عضو مجلس إدارة في شركة شكسبير الملكية". على وجه التحديد، يجب عليهم جميعا التوجه إلى السونيتة رقم 94.

يذكرنا شكسبير كيف أن أفضل القادة يتمتعون بقوة أخلاقية. هم "الأسياد والمالكون لتعبيرات وجوههم". بعبارة أخرى، هم يتحكمون - بأنفسهم، وطابعهم الجسدي، وقبل كل شيء، ما يحدث في مجالاتهم.

إن المادة الطبيعية المتكلَّفة في الفصل الدراسي، غير ذات جدوى بدون ذلك.