درس مكلف من التاريخ

إذا أرادت شركات النفط الوفاء بوعدها من حيث إبقاء التكاليف منخفضة، في الوقت الذي تتعافى فيه السوق، فسيكون عليها أن تعكس عقودا من التاريخ.

في هذه الصناعة التي تتسم بأنها أكثر الصناعات من الناحية الدورية، كانت التكاليف دائما ترتفع وتنخفض بالتوازي مع أسعار النفط.

برنارد لوني، رئيس قسم الاستكشاف والإنتاج لعمليات ما قبل الإنتاج في شركة بريتيش بتروليوم، قال "إن الأمر سيكون مختلفا هذه المرة".

وقال في مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز، "نحن ندخل عالما من وفرة الإمدادات، والتنافس من مصادر جديدة للطاقة. سيتعين علينا أن نبرهن على التحسينات في الإنتاجية بشكل متواصل".

سيعتمد كثير على السيطرة على تكاليف سلسلة الإمدادات.

إلدار سايتره، الرئيس التنفيذي لشركة إكوينور، قال "إن التكاليف تتصاعد في صناعة النفط الصخري الأمريكية، إلا أنه لا يزال هناك كثير من القدرة الإنتاجية في خدمات حقول النفط التقليدية. تهدف شركة إكوينور إلى إبقاء التكاليف لكل برميل عند المستويات الحالية حتى عام 2020".

شركات إنتاج النفط تستثمر في التكنولوجيا الرقمية، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، من أجل زيادة الإنتاجية.

ساعدت التكنولوجيا على زيادة الموثوقية بعمليات ما قبل الإنتاج لدى شركة بريتيش بتروليوم، وهي مقياس لتوافر المعامل، من 86 في المائة إلى 96 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال لوني "إن العمليات الهندسية المكلفة من عهد الـ 100 دولار لبرميل النفط اختفت الآن لتحل محلها تصاميم عادية وتوريد مباشر".

في السنة الماضية أنجزت شركة بريتيش بتروليوم عددا من حقول النفط والغاز الجديدة قبيل المواعيد المحددة، وكانت دون الميزانية المقررة بخلاف تاريخ الصناعة التي اشتهرت بتجاوز التكاليف.

وقال لوني "لقد حققنا تقدما كبيرا، إلا أن باستطاعتنا أن نحقق أكثر من ذلك بكثير".