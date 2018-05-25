نسب التوطين بلغت 18.6 % أعلى مستوياتها الفصلية من 2015



بلغ عدد السعوديين المشتغلين بالقطاع الخاص بنهاية الربع الأول من العام 2018 نحو 1.762 مليون مشتغل يشكلون نحو 18.6 في المائة من من مجموع عدد المشتغلين في القطاع الخاص البالغ 9.47 مليون مشتغل، وتعد نسبة التوطين بنهاية الربع الأول 2018 أعلى مستوياتها الفصلية منذ 2015.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية بصحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات التأمينيات الاجتماعية فقد بلغ متوسط الأجر الشهري لموظفي القطاع الخاص السعوديين نحو 6028 ريال خلال الربع الأول 2018 مقارنة بـ 5861 ريال شهريا خلال الربع الرابع من العام 2017. مسجلاً نمواً نسبته 3 في المائة بما يعادل 168 ريال شهريا خلال الربع الرابع من العام 2017.

وفيما يخص متوسط الأجر الشهري للموظفين المقيمين فقد بلغ نحو 2642 ريال شهرياً في الربع الأول من العام 2018، مقارنة بـ 2553 ريال شهرياً في الربع الرابع 2017، مسجلاً نمواً نسبته 4 في المائة بما يعادل 89 ريال شهريا.

وفيما يخص مجموع رواتب السعوديين وغير السعوديين موظفي القطاع الخاص فقد بلغ 77.49 مليار ريال خلال الربع الأول من العام 2018 منها 31.86 مليار ريال أجور السعوديين، و 45.62 مليار ريال أجور غير السعوديين.

مقابل 76.7 مليار ريال خلال الربع الرابع 2017، منها 31.28 مليار ريال أجور السعوديين في الربع، و 45.42 مليار ريال أجور غير السعوديين.

ومقارنة بـ 77.83 مليار ريال خلال الربع الأول 2017، بلغت أجور السعوديين نحو 30.12 مليار ريال، وأجور غير السعوديين 47.71 مليار ريال.

الجدير بالذكر أن عدد المشتغلين بالقطاع الخاص بغ نحو 9.47 مليون مشتغل بنهاية الربع الأول 2018 شكل السعوديين نحو 18.6 في المائة من مجموع المشتغلين، في حين بلغ عدد المشتغلين غير السعوديين نحو 7.71 مليون مشتغل يمثلون نحو 81.4 في المائة من مجموع المشتغلين في القطاع الخاص. وتشكل نسبة التوطين البالغة نحو 18.6 في المائة أعلى مستويات نسب التوطين الفصلية منذ عام 2015.