بوتين: لسنا بحاجة إلى حروب تجارية بل إلى سلام تجاري

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن العالم يحتاج إلى وقف الحروب التجارية في ما بدا أنه رد على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقال بوتين في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورج بحضور رئيس وزراء اليابان شينزو آبي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "لسنا اليوم بحاجة إلى حروب تجارية بل إلى سلام تجاري".