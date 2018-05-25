هزة عنيفة في سوق العملات الرقمية بعد أنباء التلاعب بسعر "بيتكوين"

عمقت العملات الرقمية خسائرها أمس متجاوزة نحو 95 مليار دولار منذ بداية الشهر الجاري، فيما خسرت بعض العملات ما يقرب من 40 في المائة من قيمتها.

وتسبب تحقيق تجريه السلطات الأمريكية في هزة عنيفة في سوق العملات الرقمية التي تبحث عن مخرج من سلسلة الخسائر المتواصلة منذ بداية العام الجاري.

وأفادت تقارير صحفية أمس أن الولايات المتحدة أطلقت تحقيقاً فيما إذا كان المستثمرون يتلاعبون في سعر "بيتكوين" والعملات الإلكترونية الأخرى أم لا؟

وقالت أربعة مصادر مطلعة على الأمر لوكالة "بلومبيرج"، "إن وزارة العدل الأمريكية تُجري التحقيقات نتيجة مخاوف بشأن ممارسات غير قانونية يمكن أن تؤثر في الأسعار".

وتابعت المصادر أن "تلك المخاوف تتمثل في التلاعب بالعملة أو إغراق السوق بالأوامر الكاذبة لخداع مستثمرين آخرين".

وأوضحت المصادر للوكالة الإخبارية أن النيابة العامة الفيدرالية تعمل مع لجنة تداول السلع الآجلة وهي مُنظم مالي يُشرف على العقود المستقبلية المرتبطة "ببيتكوين".

وأشارت إلى أن التحقيقات في مرحلة مبكرة، وتنظر في التكتيكات غير المشروعة الذي حاول المنظمون طوال سنوات اقتلاعها من أسواق العقود الآجلة والأسهم.

وبلغت جملة الخسائر السوقية منذ بداية الشهر الجاري حتى تعاملات أمس نحو 95.7 مليار دولار، وكان نصيب "بيتكوين" التي تعد الأكثر قوة وانتشاراً في سوق العملات الرقمية نحو 30.6 مليار دولار بنسبة 31.97 في المائة من إجمالي الخسائر.

ووفقاً لموقع "كوين ماركت كاب"، تصدرت عملة "إي أو إس" قائمة العملات التي حققت خسائر كبيرة منذ بداية الشهر الجاري بنسبة تقترب 40 في المائة مقابل خسائر "بيتكوين" التي لم تتجاوز 20 في المائة.

وهوى سعر عملة "بيتكوين" بنسبة 19.32 في المائة إلى مستوى 7587 دولاراً، مقابل نحو 9404 دولارات بنهاية تعاملات الشهر الماضي فاقدة نحو 1817 دولاراً.

وتراجعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 19.13 في المائة خاسرة نحو 30.6 مليار دولار بعدما هوت من مستوى 159.9 مليار دولار في تعاملات نهاية الشهر الماضي إلى مستوى 129.3 مليار دولار في تعاملات الجمعة.

وتراجعت عملة إيثريوم بنسبة 12.64 في المائة إلى 601 دولار مقابل نحو 688 دولاراً في تعاملات نهاية الشهر الماضي خاسرة نحو 87 دولاراً.

وهوت قيمة "إيثريوم" السوقية من مستوى 68.2 مليار دولار إلى مستوى 59.9 مليار دولار فاقدة نحو 8.3 مليار دولار بنسبة تراجع تقدر بنحو 12.17 في المائة.

وهبطت عملة ربيل بنسبة 27.58 في المائة متراجعة من مستوى 0.87 دولار في نهاية الشهر الماضي إلى مستوى 0.63 دولار خاسرة نحو 0.24 دولار.

وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية لـ "ريبل" بنسبة 27.98 في المائة خاسرة نحو 9.6 مليار دولار بعدما هوت من مستوى 34.3 مليار دولار في نهاية تعاملات الشهر الماضي لتسجل نحو 24.7 مليار دولار في تعاملات الأسبوع المنصرم.

وتكبدت "بيتكوين كاش" خسائر بنسبة 26.15 في المائة بعدما تراجعت إلى مستوى 1059 دولاراً مقابل نحو 1434 دولارا خاسرة نحو 375 دولاراً.

وتراجعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 26.12 في المائة فاقدة نحو 6.4 مليار دولار بعدما هوت من مستوى 24.5 مليار دولار إلى مستوى 18.1 مليار دولار.

وهوت عملة "أي.أو.إس" بنسبة 39.92 في المائة فاقدة نحو 8.28 دولار بعدما نزلت من مستوى 20.74 دولار في تعاملات نهاية الشهر الماضي إلى مستوى 12.46 دولار.

وتراجعت قيمتها السوقية بنسبة 35.88 في المائة خاسرة نحو 6.1 مليار دولار بعدما هوت من مستوى 17 مليار دولار إلى نحو 10.9 مليار دولار.

وتكبدت "ليتكوين" خسائر بنسبة 20.26 في المائة بعدما هوت إلى مستوى 122 دولارا مقابل نحو 153 دولاراً فاقدة نحو 31 دولاراً.

ووصلت الخسائر الإجمالية لعملة "ليتكوين" نحو 1.7 مليار دولار متراجعة بنسبة 19.76 في المائة بعدما هوت من مستوى 8.6 مليار دولار إلى نحو 6.9 مليار دولار.

