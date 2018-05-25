مخاوف من تفشي الفيروس القاتل "نيباه" في الهند

بدأت السلطات الطبية الهندية، اليوم الجمعة، التحقيق في احتمال تفشي فيروس "نبياه" بولاية ثالثة، وذلك بعد الاشتباه بإصابة شخصين بالفيروس، الذي أودى بحياة 12 شخصا بولاية كيرالا الجنوبية.

وقالت الحكومة الهندية إن الفيروس لم ينتشر أبعد من "كيرالا"، وذلك بعد أن ربطت التحقيقات بين الوفيات الأولية وبئر تسكنها الخفافيش استخدم الضحايا مياهها.

ونقلت رويترز بيانا للحكومة الهندية قالت فيه: "انتشار فيروس نيباه ليس تفشيا كبيرا، وهو حالة محلية فقط". وأضافت أن فريقا من الخبراء يواصلون مراقبة الوضع.

من جانبه، قال مسؤول في قطاع الصحة بولاية تيلانغانا المجاورة لولاية كيرالا إن عينات من دم رجلين، ظهرت عليهما أعراض الإصابة بالفيروس والتي تشبه أعراض الإنفلونزا، أُرسلت للفحص.

وقال كيه: شانكار المشرف الطبي في معهد سير رونالد روس للأمراض المعدية في حيدر أباد "أرسلنا العينات كإجراء احترازي فقط".

وبحسب "سكاي نيوز" قال مسؤول في ولاية كارناتاكا المجاورة أيضا لكيرالا "إن حالتي اشتباه أيضاً ثبت أنهما سلبيتان".

جدير بالذكر أن فيروس نيباه ينتقل عن طريق ملامسة سوائل الجسم، ويبلغ معدل الوفيات الناجم عنه نحو 70 في المئة.