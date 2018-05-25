علاوة برنت فوق خام دبي تنخفض لأدنى مستوى في شهرين خلال يوليو

أظهرت بيانات لرويترز اليوم الجمعة انخفاض علاوة خام برنت فوق أسعار دبي المعروضة لأدنى مستوى في أكثر من شهرين بعد تراجع سعر خام القياس العالمي بفعل احتمال ضخ روسيا وأوبك المزيد من إمدادات النفط.

وأظهرت البيانات أن علاوة برنت فوق خام دبي بلغت 3.45 دولار للبرميل عند الإغلاق اليوم في سنغافورة، بانخفاض 15 سنتا بالمقارنة مع الجلسة السابقة.

وسيشجع تقلص الفارق شركات التكرير الآسيوية على شراء المزيد من درجات الخام المرتبطة ببرنت من حوض الأطلسي ويخفض العلاوة الفورية لدرجات الخام من الشرق الأوسط وروسيا.