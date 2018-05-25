الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي يدعوان روسيا إلى "الاعتراف بمسؤوليتها" عن سقوط الطائرة الماليزية

دعا الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الجمعة روسيا إلى تحمل المسؤولية عن اسقاط الطائرة الماليزية فوق شرق أوكرانيا الذي تمزقه الحرب في 2014 بعد توصل محققون دوليون إلى أن الصاروخ الذي أصاب الطائرة جاء من وحدة روسية.

وقالت وزيرة الخارجية الأوروبية في بيان أن "الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا الى قبول مسؤوليتها والتعاون التام مع كافة الجهود لتحديد المسؤوليات". وقال الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ في بيان منفصل "ادعو روسيا إلى قبول مسؤوليتها".