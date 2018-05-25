متحدث النصر: لن نكمم الأفواه

أوضح عبد الله بن زنان مدير المركز الإعلامي، المتحدث الرسمي لنادي النصر، أن الإدارة الحالية وبالتنسيق مع المركز الإعلامي كلفت لجنة قانونية متخصصة لضبط كل التجاوزات التي تنتهك الحقوق الأدبية، والإعلامية، والقانونية، على الكيان أو منسوبيه، وقال: "لن نكمم الأفواه، لكن نادي النصر أمانة في أعناقنا للدفاع عن حقوقه، بيد أننا في الوقت نفسه نتقبل النقد البناء والتفاعل مع الأحداث المختلفة من منطلق أن الإعلام يظل شريكا للنجاح". وتابع في حديثه لـ"الاقتصادية": نرفض التجاوزات أو إثارة التعصب من خلال معلومات، أو أخبار مغلوطة وإساءات، نطالب الجميع بتحري الدقة في كل ما يخص الشأن النصراوي، خاصة في ظل توافر قنوات رسمية ستنقل كل ما يتعلّق بالأصفر دون تزييف"، مكملا "هناك عمل كبير تقف عليه إدارة النادي بالتعاون مع المركز الإعلامي أملا في أن نرتقي لننافس المراكز الإعلامية على مستوى العالم وليس محليا فقط، نحن في صدد التنسيق مع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، لتنظيم دورات إعلامية للمحررين والمصورين، داخل نادي النصر، حتى نشارك في تطوير الإعلام السعودي". وأشار إلى أن المركز الإعلامي سيشهد استقطاب عدد من من الكفاءات الإعلامية لخدمة نادي النصر، مشيرا إلى أن اللجنة المكلّفة بدأت بعملية رصد التجاوزات التي تنتهك حقوق الكيان الأدبية، والإعلامية، والقانونية". وشددت الإدارة على أنها "لن تقف صامتة أمام التجاوزات الإعلامية لتضحى سدا منيعا تجاه تسريب الشائعات، وملاحقة المتسببين عبر الإدارة القانونية في النادي سواء كانوا إعلاميين أو أفرادا في شبكات التواصل الاجتماعي".