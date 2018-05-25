المولد: كفاح الاتحاد سيستمر

أكد الدولي فهد المولد لاعب فريق الاتحاد لكرة القدم، فخره بكونه أول لاعب يمضي للعميد في حقبة نواف المقيرن الرئيس الحالي للنادي، وقال لـ"الاقتصادية": كم أنا فخور بكوني أول اللاعبين توقيعا في عهد المقيرن، كفاحنا سيستمر من أجل إسعاد جماهير النادي بالبطولات، سنقاتل بالروح داخل المستطيل الأخضر، حتى نظهر العميد بصورة مختلفة في جميع الاستحقاقات المنتظرة خلال الموسم الجديد.وأمضى المولد عقدا يمتد لأربعة مواسم مع الاتحاد حتى عام 2022 بواقع خمسة ملايين عن كل موسم، وبجملة مبلغ يصل إلى 20 مليونا لكامل عقده، وفقا لنموذج عقود اللاعبين المحترفين المعتمد من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقدّم المولد شكره للدكتور منصور اليامي وكيل أعماله، ومدير الاحتراف السابق في النادي، على جهوده طوال الفترة الماضية.

من جانبه، أبدى المقيرن، سعادته بالتجديد مع المولد، وقال: "اللاعب مطالب بتقديم الأفضل خلال المرحلة المقبلة بداية من تشريف الوطن في مشوار المنتخب السعودي لكرة القدم في مونديال روسيا 2018، ومن ثم العودة إلى النادي لاستكمال مسيرة الأمجاد مع العميد".