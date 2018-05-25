القضيب: حتى «البذرة» سنغيرها

ستظهر أرضيات ملاعب المدن الرياضية والاستادات الـ 14 المقرر أن تستضيف مباريات دوري النجوم السعودي بثوب جديد عقب قرار الهيئة العامة للرياضة بتغيير أرضياتها وزراعتها من جديد أو استبدال أرضيات ملاعب "الإنجيلا" بالأرضيات الزراعية.

وكشف لـ "الاقتصادية" عبدالرحمن القضيب وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للشؤون الفنية أن العمل بدأ في الوقت الحالي في خمس مدن، هي: الرياض، الأحساء، الدمام، بريدة، والمجمعة، وقال "هي المرة الأولى التي تقوم الهيئة العامة للرياضة بتغيير جذري على مستوى الملاعب، العمل متواصل لتجهيز الملاعب كافة، سيكون التغيير بشكل مغاير، بدأ العمل على مستوى كبير في ظل التطور الملحوظ في الرياضة السعودية وبيئة الملاعب حتى تكون ملائمة، سيتم تغيير أرضية الملاعب تغييرا كاملا وجذريا، من البذرة وحتى الأرضية".

وأضاف "لن يتوقف الأمر عند ملاعب المدن الخمس، سيتم الانتقال لملاعب المدن السعودية من بينها ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المضيئة" التي ستشهد هي زراعة جديدة".

وأوضح القضيب "تغيير الأرضية والزراعة الجديدة لن يكون اللاعب المستفيد منه عندما يركض عليه بأريحية أكثر، عندما تكون أرضيات الملاعب كلها معاد زراعتها، سيشاهد لاعبو كرة القدم والمدربون العالميون التطور في بيئة الملاعب السعودية، سيشاهد الجميع التغييرات والتحسينات على أرض الواقع".

وزاد "التحضير للموسم المقبل لن يقتصر فقط على الملاعب والزراعة، سيكون بشكل كامل، المرافق، البوابات، التنظيم، ومواقع العائلات الخاصة التي شهد دخولها للملاعب للمرة الأولى في الرياض، جدة، والدمام نجاحا كبيرا".

وشدد القضيب على أن تجربة دخول العائلات ناجحة بنسبة 100 في المائة، ولم تسجل أي ملاحظات، وقال "السبب الأول بعد توفيق الله عز وجل درجة وعي المواطن والمقيم، كذلك التهيئة والدراسة المسبقة من ناحية البوابات المخصصة والعزل شبه التام للعائلات في الأماكن المخصصة، والحضور للموسم المقبل لن يكون مختصرا على الرياض، جدة، والدمام بل سيكون في جميع الملاعب".