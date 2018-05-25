إبراهيم: انتظرتهم 10 أيام ولم يحضروا فسافرت

ألمح العراقي احمد إبراهيم لرغبته في تفعيل بند أفضلية التمديد مع فريق الاتفاق لكرة القدم لموسم آخر عقب قيادته خط دفاعه الموسم الماضي، حيث وجد في الدمام الأيام العشرة الماضية ثم غادر للإمارات أمس الأول دون معرفة مسبقة إما بتجديد العقد أو البحث له عن ناد آخر. وتعاقد الاتفاق مع المدافع العراقي في الـ27 من حزيران (يونيو) من عام 2017 لمدة عام قابلة للتمديد، قادما من نادي الإمارات الإماراتي.

وقال لـ"الاقتصادية" إبراهيم قبل ذهابه لمطار الملك فهد الدولي مغادرا إلى الإمارات "قدمت إلى الدمام كي أجتمع مع الإدارة، لكن اعتذروا لي عن الاجتماع لعدم وجود خالد الدبل رئيس النادي ونائبه حاتم المسحل في الدمام، تفهمت موقف الإدارة في هذا الأمر وفي الأخير ما زال عقدي ساريا مع النادي لمدة موسم آخر، لكن فضلت إنهاء كل أموري للموسم المقبل في وقت مبكّر، لاسيما سيكون هناك جهاز فني جديد، أردت إنهاء التفاصيل مع تغيير في بعض أمور العقد من الناحية المالية"، نافيا ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام العراقية بأنه طلب زيادة قدرها 30 في المائة من قيمة العقد السابق، مضيفا "الإضافة المالية التي أبحث عنها ليست مستحيلة، لا تؤثر على مصلحة النادي المالية، فمصلحته تهمني أيضاً". وبين أحمد إبراهيم أنه تحامل على موضع إصابته لمدة ستة أشهر لخدمة الاتفاق، لاسيما أن الفريق كان يمر بمرحلة صعبة، وقال "عندما تعرضت للإصابة في العضلة الخلفية من الرجل اليمنى أخطرني طبيب النادي بأن أجري عملية جراحية من أجل تفادي الإصابة بشكل عاجل، لكن رفضت وأبلغته أن الإصابة ستبعدني، أريد أن أقدم للنادي ما يريده محبوه، ولله الحمد استطعت مع بقية زملائي تحقيق مركز ترتيب يليق باسم الاتفاق وتاريخه، وجودي هذه المرة في الدمام كان أيضا من أجل الالتقاء بطبيب النادي بخصوص هذه الإصابة"، معترفا أنه تلقى عروضا عدة إلا أن رده عليهم بأن عقده ما زال ساريا.

في شأن آخر، عينت إدارة الاتفاق الأوروجوياني ليوناردو راموس القادم مدربا جديدا لفريقها اعتبارا من الموسم المقبل، خلفا لسعد الشهري الذي انتقل لتدريب المنتخب الأولمبي السعودي، فيما ستجدد عقد المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف موسمين.

وتولى راموس (48 عاما) قيادة عدة أندية في أمريكا الجنوبية وفاز بالدوري في أوروجواي أكثر من مرة مع ناديي بنيارول ودانوبيو.