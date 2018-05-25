خطط الأندية .. تغيرت

تغيرت خطط الأندية السعودية خاصة في التعاقدات مع المدربين أو اللاعبين الأجانب والمحليين بشكل جذري بعد الاجتماع مع تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة الذي أكد أن الأهم في دعم الأندية هو المحافظة على مستوى محدد من التنافسية لتكون مصروفات الأندية متساوية تماما ليكون دوري النجوم في الموسم المقبل (غير) من مستوى وحماس وإثارة يحكمها التنافس الشريف بين الأندية إضافة إلى أن سوق اللاعبين سيكون ضخما وحركة الانتقالات بين الأندية كبيرة، وهذا ما يمنح الأندية فائدة كبيرة. وأعترف سعود الحربي رئيس نادي أحد أن كل مخططات التعاقدات مع مدرب الفريق الأول واللاعبين الأجانب وحتى المحليين تغيرت تغيرا جذريا عقب لقائه آل الشيخ، وقال: "من المفترض أننا أعلنا المدرب الآن، لكن عقب لقاء رئيس الهيئة وتكفله بالمدرب والأجانب السبعة، التوجه أختلف، سقف الطموح ارتفع للأعلى". وأعلن آل الشيخ أمس الأول تكفله باستقدام مدرب من طراز عالمي، ولاعبين أجانب لأحد ليتمكن الفريق من منافسة الكبار في مختلف البطولات، حيث أوضح الحربي "سيعلن المدرب خلال خمسة أيام، وبعد أن يتم عرضه على اللجنة المشكلة في اتحاد القدم ورابطة دوري المحترفين، حيث ينطبق الحال على اللاعبين الأجانب بعد التنسيق مع المدرب الجديد، وفور توقيعنا مع أي لاعب سيتم كشفه مباشرة". وكشف أن الأجانب السبعة سيكونون مفاجأة مدوية ومفرحة لأنصار ومحبي النادي، وقال: "خانتهم ستكون موزعة على العمود الفقري في الفريق، أعترف أن كل مخططاتنا تغيرت بنسبة 100 في المائة، عقب لقاء رئيس الهيئة وتكفله مشكورا بدعم أحد أسوة بدعمه كل أندية السعودية، كلمة شكرا لا تفي هذا الرجل، نقدره ونحترمه ونثمن ما قدمه". وختم: "باسمي ونيابة عن منسوبي وأعضاء شرف أحد وجماهيره، نتقدم بخالص الشكر لرئيس إدارة الهيئة العامة للرياضة لسعيه من أجل دعم جميع الأندية السعودية".

في المقابل، قال عبد الله المقحم رئيس نادي الحزم: "توجهاتنا ومخططاتنا للتعاقد مع مدرب ولاعبين أجانب للفريق للموسم المقبل تغيرت جذريا وذلك عقب الاجتماع مع آل الشيخ وتكفله مشكورا بالمدرب واللاعبين الأجانب للفريق أسوة بجميع الفرق وتأكيد للجميع على العمل للخروج بدوري قوي يتناسب مع الدعم الذي تجده الأندية فذلك سيكون هدفنا الكيف وليس الكم في التعاقدات وستكون بتريث ودراسة وتفضيل لاختيار الأنسب ومن يكون إضافة قوية للفريق للمنافسة ونكون على قدر تطلعات معالية الذي يسعى جاهدا لتذليل جميع العقبات التي تواجة الأندية للخروج بدوري يليق بسمعة الكرة السعودية".