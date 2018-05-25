هيكلية الشركات تعزز هوس السلطة «1 من 2»

جريج تنفيذي كبير في مؤسسة مالية كبرى، يشعر بالرضا عن الأمور التي تؤول إليها حياته المهنية، والاهتمام الذي يلقاه بوجود أشخاص يلجؤون إليه. كما يتلذذ بعلاقته مع الآخرين من أصحاب السلطة. خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، اعتاد الشعور بالفخر لتبادله الخبرات والأفكار مع أشخاص لطالما قرأ عنهم في الصحف. بالنسبة إلى جريج، فإن الحياة تتمحور حول المال والسلطة. وخسارته لعمله هي أسوأ شيء قد يحصل له.

تغيرت حياة جريج بين ليلة وضحاها بشكل دراماتيكي. فالأشخاص الذين كانت تربطه بهم صلة لم يعودوا مهتمين بذلك، كما تم إبعاده عن دائرة الأضواء وتحييده في العمل. وكانت تتلاشى جميع المزايا الاجتماعية الممنوحة له بحكم منصبه. أدرك جريج أنه لم تكن لديه علاقات حقيقية في العمل، وشعر بالتوتر وأصبح غير متأكد من حقيقة ما هو عليه.

كانت حياته العائلية أيضا تعاني المتاعب، وتوترت علاقته مع زوجته. للخروج من تلك الحالة، حاول جريج تعويض ذلك خارج المنزل ولكن ذلك لم يعطه شعورا بالراحة. تلقى عروضا من شركات عدة، ولكنها لم ترق إلى المستوى الذي وفره له منصبه. تكشّف له أنه يمتلك موارد داخلية بسيطة يعول عليها. وتساءل حينها إذا ما أجبره نمط حياته السابقة على التخلي عن المعنى الحقيقي للحياة مقابل الشهرة والمال والسلطة.

في حال تأثرت بقصة جريج، عليك النظر في التساؤلات التالية: هل تشعر بالرضا عن إملائك الأوامر على الآخرين؟

ــــ هل تقدر نفسك بناء على منصبك وما تملكه؟

ــــ هل تسعى دائما نحو الفوز؟

ــــ هل تستمتع بمعاملتك بطريقة مميزة بناء على المنصب الذي تتقلده؟

ــــ هل تسعى إلى إثارة إعجاب الآخرين بك؟

إذا ما كانت إجابتك عن الأسئلة أعلاه إيجابا، فقد تكون شخصا متعلقا بالسلطة بكل ما تحمله من مظاهر. وإذا كان الأمر كذلك، فأنت لست الوحيد. يجب عليك إدراك أن السلطة أمر زائل. فالتاريخ مليء بقصص أشخاص مهووسين بالسلطة تسببوا في دمار أنفسهم في النهاية. ولإشباع التعطش نحو السلطة، يلجأ عديدون إلى المساومة، الأمر الذي يتسبب في شعورهم بالندم لاحقا.

يعد فيلم "سيد الخواتم" مثالا بارزا على الهوس بالسلطة وقدرتها على تغيير الأشخاص. فالخاتم يقضي تدريجيا على حامله. وقد حول سمياجول إلى جولوم، وهو شخصية متعددة الصفات، من التقهقر إلى العزلة والشك والغضب، وهي سلوكيات تؤدي في النهاية إلى زواله. حتى فرودو، بطل القصة، يظهر نوعا من الإدمان، وأثبت أنه غير قادر على التخلي عن الخاتم من تلقاء نفسه.

تعد السلطة بالنسبة لعديد من الأشخاص القدرة على السيطرة والتحكم. بالتالي بإمكاننا أن نفترض نظريا أن أولئك الذين يسعون خلف السلطة يحاولون بذلك التغلب على شعورهم بالعجز. فهي طريقتهم للتعويض عن شعورهم بعدم الأمان، ومحاولة للدفاع بصورة استباقية عن شعورهم بالضعف وعدم الكفاءة والخوف أو عدم كونهم محبوبين. وغالبا ما تكون مظاهر التسلط على الآخرين لإخفاء ضعفهم.