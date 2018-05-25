مسجد العظام .. من شواهد عهد النبوة في العلا

يعد مسجد العظام أحد المساجد التاريخية في محافظة العلا - 300 كيلو متر شمال المدينة المنورة -، وسمي بذلك لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حين وصل وادي القرى التي تعرف حاليا بالعلا في السنة التاسعة للهجرة، وهو في طريقه- عليه الصلاة والسلام - لإحدى غزواته قام بتحديد قبلته ولم يكن هناك أحجار أو لبن فحدده بعظام وصلى فيه - عليه الصلاة والسلام - فبناه أهلها بعد ذلك وأسموه مسجد العظام.

وكان مسجد العظام قد بني بالحجارة وجدرانه الداخلية مليسة بالطين، ومرت عمارة المسجد بعدة مراحل، إلى عهدنا الحاضر. وقال عبدالله كابر الباحث العلمي في هيئة تطوير المدينة المنورة، إن مسجد العظام يعتبر من المساجد التاريخية الذي نسب لإحدى غزوات النبي - صلى الله عليه وسلم -، مشيرا إلى أن المسجد ذكر في عديد من المصادر العلمية المعتبرة، حيث ذكره ابن هشام في كتابه "السيرة النبوية" وذكره المطري في كتابه "التعريف"، وذكره الإمام السمهودي شيخ مؤرخي المدينة في كتابه "وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى"، وهو الذي علل سبب تسمية المسجد بمسجد العظام بأن الصحابة علمو موضع صلاة النبي بعظام. وأفاد أن المسجد يعتبر ضمن سلسلة المساجد التاريخية التابعة لمنطقة المدينة المنورة الذي يلاقي اهتماما من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي أعطى جل اهتمامه بالمساجد التاريخية من خلال ترميم عدد من المساجد التاريخية في المنطقة، امتدادا لتبنيه ترميم عدد من المساجد في كافة مناطق المملكة.

وعملت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في محافظة العلا على مدى السنوات الماضية على إعداد خطة للتنمية السياحية في المحافظة لاحتوائها على مواقع وآثار تاريخية وحضارية يعود تاريخها لعصور مختلفة.